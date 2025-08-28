НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
Блокировка счетов казахстанцев: в Нацбанке рассказали о новых поправках
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52446
Блокировка счетов казахстанцев: в Нацбанке рассказали о новых поправках
Отправлено: 28.08.25 - 22:17
Теперь вернуть средства, заблокированные по транзакциям с признаками мошенничества, можно по уведомлению следственных органов с санкции прокурора (ранее требовалось решение суда). Кроме этого, создается база данных подозрительных платежных карт.
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16848
Re: Блокировка счетов казахстанцев: в Нацбанке рассказали о...
Отправлено: 28.08.25 - 22:17
#1
Недавно 1 лям переводил с халык- банка. Меня сразу заблокировали. Приложение в блок поставили. и написали что б разблокировать требуется видеозвонок в банк.
Я позвонил они убедились что это я перевожу деньги а не мошенники.
Сразу разблокировали и я дальше продолжил перевод.
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28513
Блокировка счетов казахстанцев: в Нацбанке рассказали о новых поправках
Отправлено: 29.08.25 - 00:10
#2
Цитата:
Vit:
Я позвонил они убедились что это я перевожу деньги а не мошенники. Сразу разблокировали и я дальше продолжил перевод.

Так а мошенники обычно ничего не переводят.переводят пенсионеры и доверчивые граждане, сами, под дудку мошенников, которых через видео звонок не видно 8-)
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16848
Блокировка счетов казахстанцев: в Нацбанке рассказали о новых поправках
Отправлено: 29.08.25 - 06:39
#3
Цитата:
maxsaf:
Оператор по видеозвоноку задаёт несколько вопросов, уточняет. В этот момент у бабушек должен заработать мозг.
А у каспия нету такой функции. Там без проблем переводишь.
