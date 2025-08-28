Отправлено: - 00:10

Vit:

Я позвонил они убедились что это я перевожу деньги а не мошенники. Сразу разблокировали и я дальше продолжил перевод.

Цитата:Так а мошенники обычно ничего не переводят.переводят пенсионеры и доверчивые граждане, сами, под дудку мошенников, которых через видео звонок не видно