Имеется положительная динамика - рост количества пассажиров. До изменения схемы движения пассажиропоток на данном маршруте составлял 2200-2400 пассажиров в день. На сегодня в день перевозят около 2 000 пассажиров

Цитата:Чиновничья математика - она такая...Голову по назначению использовать не научились. Урезали автобусы. Начнется учебный год - поедут студенты. Поедут дачники - давка будет - просто жесть. Но куда им? Они ж не ездят на автобусе. Только если для вида, в пустом салоне с журналистами на борту...