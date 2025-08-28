Re: "Разводить скот невыгодно, пускают под нож"....

Отправлено: - 20:57

Сейчас мясо вредно есть многим, поэтому правильно сделают, если животноводство отпустить в свободное плавание! В Казахстане продукты питания, особенно мясо говядины, не такие дорогие, поэтому нет резона его разводить на просторах страны, которую распахали с целью получения прибыли через субсидии от руки дающего! Другого не дано! Либо отпустить цены на мясо говядины, либо впускать экспортную говядину в страну, которая когда-то обеспечивала весь СССР! Вот наглядный пример до чего "докатились" те, кто дал волю алчному сельскохозяйственному бизнесу, который своими незаконными действиями и бездействиями "согнал" с насиженных мест животноводов, скотоводов, зажимая их, игнорируя их права! Кроме пшеницы, которая является экспортной, ничего нет! Все кончили, где будет остановка, никому не ведомо!