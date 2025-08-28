Re: Реабилитационный центр вместо резиденции - как в...

Научили говорить красиво, поэтому всегда говорят "халва", но от этого халва слаще во рту не становится! Обязательно найдется причина, когда строят такие государственные покои на халяву, то архитектор виноват, то прораб, то есть явно нет ответственности реальной за порученное дело, то есть не исполняется Закон и нет по этому вопросу порядка, а ведь Президент РК требует исполнение Закона, чтобы в стране был порядок! Наверное с кадрами что-то не так пошло!