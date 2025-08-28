НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Реабилитационный центр вместо резиденции - как в Костанайской области выполняется поручение главы РК
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52444
Реабилитационный центр вместо резиденции - как в Костанайской области выполняется поручение главы РК
Отправлено: 28.08.25 - 21:06
27 августа аким региона отчитывался о своей работе на сессии областного маслихата. Депутат Кырмызы ЖАНБЫРШИНА спросила его, почему затягивается дело с обустройством центра реабилитации для детей-инвалидов.
Читать новость

абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1079
Re: Реабилитационный центр вместо резиденции - как в...
Отправлено: 28.08.25 - 21:06
#1
Научили говорить красиво, поэтому всегда говорят "халва", но от этого халва слаще во рту не становится! Обязательно найдется причина, когда строят такие государственные покои на халяву, то архитектор виноват, то прораб, то есть явно нет ответственности реальной за порученное дело, то есть не исполняется Закон и нет по этому вопросу порядка, а ведь Президент РК требует исполнение Закона, чтобы в стране был порядок! Наверное с кадрами что-то не так пошло!
