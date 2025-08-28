Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Разводить скот невыгодно, пускают под нож". Станет ли говядина самым дефицитным и дорогим мясом в Казахстане
"Разводить скот невыгодно, пускают под нож". Станет ли говядина самым дефицитным и дорогим мясом в Казахстане
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 74, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 73
|Зарегистрированные пользователи: юля елиссева
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать