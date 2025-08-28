Re: Многодетная семья пострадала от паводка в Костанайской...

Отправлено: - 20:38

Гос-во жалостливое, но не желает или не хочет применить контрацептивы бедной женщине, чтобы она не "плодила" нищету, следовательно такое отношение властей порождает проблемы искусственно! Пора уже ввести закон, запрещающий больным особям, безработным, а также тем у кого генетика нездорова, плодить себе подобных! Это упущение гос-ва, действия или бездействия которого порождает саботаж среди населения теми, кто явно ненавидит эту власть!