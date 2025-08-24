Отправлено: - 13:00

maxsaf:

Так и есть. В моей сфере английский нужен, вот его я и уехал учить

maxsaf:

Если бы ты ею заведовал, уже бы на Украине жил, вместе с Куатом Ахметовым

maxsaf:

статье же говорится, что это отмазка номер один - нет нормальных преподавателей/курсов

maxsaf:

Ты чё, опросу не веришь? Скажи ещё, что опрос проплаченный

vofkakst:

Но и головой думать надо Своей. 1100 человек - это не вся страна, это не 17 регионов

Цитата:Смешно что русский так и так тебе нигде не пригодился в работе))Ни тут ни тамЦитата:Либо такие как ты на зоне бы сидели))Хорошо что я ей не заведуюЦитата:Ага это ответили люди которые на эти курсы даже не ходили)Отмазки номер 17399Цитата:Верю цифрамЯ отмазкам опрошенных не верюЦитата:Соц опрос на то и соц что берет выборку из разных страт граждан чтобы не опрашивать все 20 млн человекЕсли по каждой теме опрашивать 20 млн мы только и будем бланки опросников заполнять каждый день