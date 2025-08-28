Re: «В условиях приближающегося отопительного сезона» у КТЭК...

20:16

Власть сама виновата! Своей жалостью разводит или плодит таких дармоедов и не знает даже как наказать бездельников! Оказывается в этом гос-ве должен действовать Закон и Порядок, но местная власть не знает, что делать с тунеядцами! Дожили! Отсюда по всей стране идет только болтовня и взращивание дармоедов и болтунов, саботирующих законы страны, чтобы не было порядка!