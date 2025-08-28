НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
«В условиях приближающегося отопительного сезона» у КТЭК есть просьба
 
 
«В условиях приближающегося отопительного сезона» у КТЭК есть просьба
Отправлено: 28.08.25 - 19:32
На недавнем совещании директор Костанайской теплокомпании Азамат АУЖАНОВ напомнил о ежегодной проблеме: часть многоэтажек в областном центре остаются без паспортов технической готовности накануне холодов. По идее, КТЭК подавать им тепло не должна.
Re: «В условиях приближающегося отопительного сезона» у КТЭК...
Отправлено: 28.08.25 - 19:32
У меня тоже есть просьба: прекратите поднимать тариф, задолженность населения будет только расти.
Re: «В условиях приближающегося отопительного сезона» у КТЭК...
Отправлено: 28.08.25 - 20:12
Почему не может не быть механизма? Может, не быть. Как нет и жилищной инспекции в городе.
Re: «В условиях приближающегося отопительного сезона» у КТЭК...
Отправлено: 28.08.25 - 20:16
Власть сама виновата! Своей жалостью разводит или плодит таких дармоедов и не знает даже как наказать бездельников! Оказывается в этом гос-ве должен действовать Закон и Порядок, но местная власть не знает, что делать с тунеядцами! Дожили! Отсюда по всей стране идет только болтовня и взращивание дармоедов и болтунов, саботирующих законы страны, чтобы не было порядка!
