80% опрошенных казахстанцев уверены: без казахского языка не построить карьеру
Отправлено: 24.08.25 - 10:03
Опрос был проведен среди 1100 человек в 17 регионах страны. Главный вывод: 80% казахстанцев считают казахский язык ключевым для карьеры и профессиональной деятельности. Для сравнения: важность русского отметили 35,5% респондентов, английского – 23,8%. Читать новость
Kairat stayer: организованной Молодежным форумом исламского сотрудничества (ICYF) в древнем городе Хива, Узбекистан.
Ислам исповедует примерно четверть населения Земли (около 24–25%) примерно 1,9 – 2 миллиарда человек. Правильно, что такие форумы проводятся, которые сближают и объединяют наших братьев, особенно молодёжь, нужно жить в мире и согласии со всеми
Казахстан имеет форму устройства унитарного государства, опросы опросами, при этом на мой взгляд, основной критерии сколько учеников пошли в первый класс на государственном языке, а их 70%. Выше про подрастающее поколение отмечали, им жить в будущем. Значит родители определились, с языком обучения своих детей. В языковом вопросе следует быть корректным, потому что отдельные лица реагируют болезненно. С 70% определились, а остальные 30%, нужно разделить примерно на 17% и 13% (Славяне и манкурты). Среди последних много встречал патриотов. Например Марик своего сына повёл в первый класс на казахском языке обучения, говорит чиновником будет, у него сын поёт, ещё на каком ни будь инструменте научится играть и перед чинушами на мероприятиях и тоях будет выступать, гулять большинству им нравится. Ещё Сабу можно отметить, изучает казахский язык, тоже молодец
Ниже по ссылке (28.08.2023 г.) на информационном портале фонда Русский мир (г.Москва), отмечали, что по мнению главы генконсульства РФ в Алма-Ате Евгения Боброва, русский язык стал меньше использоваться в Казахстане в течение последних нескольких лет. Он считает, что сокращается и изучение русского языка. Одной из объективных причин этого явления дипломат назвал уменьшение русскоязычного населения. Сейчас оно составляет пятнадцать процентов.
Правильно будет не русскоязычного населения, а славян (По-моему не 15%, а 17%).
Про основную причину уменьшения выпускников русскоязычных школ неоднократно отмечал, процитирую отрывок:
Kairat stayer: Согласно данным, того же Центра социологических исследований Минобрнауки РФ, действительно Казахстан является лидером по числу студентов, обучающихся в российских вузах. Так в 2015—2016 академическом году в России было 73 455 студентов казахстанцев, на втором месте Украина (23 217 человек), замыкает тройку лидеров Китай (22 529 человек). По данным Ассоциации высших учебных заведении РК, в 2016 году в иностранных вузах обучались более 100 тысяч студентов казахстанцев, из них более 73 тысячи (73455) учились в России на всех курсах. При этом высшее образование подразумевает обучения, не считая на отдельные специфические специальности 4 года, тогда ежегодно в среднем едут около 18500 абитуриентов (2014-2015 и 2016-2017 учебные годы). Скорее всего такая тенденция будет сохранятся и далее.
В 2017 году году из казахстанских школ выпустились более 136 тысяч учеников, из общего количества выпускников с казахским языком обучения свыше 90 800, с русским - 39 300, на других языках – 6 100.
Предполагаю, что в основном учиться в Россию едут абитуриенты окончившие школы на русском языке обучения не зависимо от национальной принадлежности, при этом преимущественно славяне. Получается, что почти половина выпускников ежегодно уезжают и обучаются за границей у северных соседей, другая половина остаётся в РК, у части из них нет возможности обучатся за рубежом или не могут получит грант на бесплатное обучение. Исходя из изложенного следует, что из 136000 выпускников, в прошлом году выехали поступать в Россию примерно 18500 абитуриентов или 13,6%.
Kairat stayer: Согласно данным, того же Центра социологических исследований Минобрнауки РФ, действительно Казахстан является лидером по числу студентов, обучающихся в российских вузах. Так в 2015—2016 академическом году в России было 73 455 студентов казахстанцев, на втором месте Украина (23 217 человек), замыкает тройку лидеров Китай (22 529 человек).
Цитата:
Kairat stayer: Скорее всего такая тенденция будет сохранятся и далее.
Тенденция похоже сохраняется, даже рост в динамике.
Отмечают, что недавно (23.11.2024 года) в СМИ были обнародованы данные о количестве студентов из Центральной Азии, обучающихся в России. Результаты исследования охватили три первых квартала этого года. Сделано сравнение по годам, за 2023 – 2024 гг. соответственно. Общее количество студентов из региона - выросло. Например, за 2023 год – 403 тысяч человек. За 2024 год обучаться в Россию приехало – 469 тысяч человек.
Больше всего студентов в российских вузах - из Казахстана: 83 тысячи человек за 2024 г., против 79 тысяч годом ранее. На втором месте по общему количеству обучающихся Таджикистан. При этом, по сравнению с 2023 годом в текущем году учиться в Россию приехало меньше молодых таджикистанцев. Если в прошлом году – 71 тысяча, то в этом – 65 тысяч студентов. Кыргызстан тоже показал рост. За 2024 год в Россию приехало на 6 тысяч больше студентов, чем годом ранее, 34 тысячи против 40 тысяч. Узбекистан тоже не отстаёт. В 2024 году в РФ находится 63 тысячи студентов, тогда как в 2023 году их количество составляло 56 тысяч. Туркменистан также продемонстрировал рост, 11 тысяч в 2023 и уже 20 тысяч студентов в 2024 году.
Где мне на данный момент нужен казахский язык? Где меня не обслужат на русском и я не смогу что то приобрести или мне не окажут услугу? В ГОСах обязаны ответить и принять доки на языке обращения. В магазинах не сталкивалась ни разу с проблемой. В кинотеатрах перевод на русском языке, субтитры только на казахском))) На работе все казахи говорят на русском, за редким исключением. И не из за русскоязычных, в принципе, междусобойчик рабочий на русском всегда. Покажите мне за 30 лет хоть один класс выпускной русскоязычных, которые овладели хотя бы на бытовом уровне казахским? Есть такие выпускные классы? Не на бумаге, реальные. Казахи, это я у вас спросить хочу, почему я до сих пор не знаю казахский язык?)
И вы не хотите отправить свой " языковой патруль" в МинКульт ? Спросить, что за 30 лет они сделали для популяризации гос языка. Ладно, подождем следующие 30 лет.
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать