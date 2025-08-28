Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Многодетная семья пострадала от паводка в Костанайской области. Поможет ли ей акимат?
Многодетная семья пострадала от паводка в Костанайской области. Поможет ли ей акимат?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 54, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 53
|Зарегистрированные пользователи: Змея Подколодная
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать