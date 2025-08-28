НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Маршрут № 120, курсирующий между Костанаем и Рудным, вновь ждут изменения. Что предлагает акимат?
 
 
Маршрут № 120, курсирующий между Костанаем и Рудным, вновь ждут изменения. Что предлагает акимат?
Отправлено: 28.08.25 - 16:26
Отправлено: 28.08.25 - 16:26
Уже почти два месяца, как автобус под номером 120 перестал заезжать на городские остановки. Но на недавнем брифинге оказалось, что власти намерены изменить график движения. Кроме того, перевозчик ИП "Брунер" не отказался от идеи судиться с акиматом.
Маршрут № 120, курсирующий между Костанаем и Рудным, вновь ждут изменения. Что предлагает акимат?
Отправлено: 28.08.25 - 16:26
vofkakst:
Отправлено: 28.08.25 - 16:26
Цитата:
Имеется положительная динамика - рост количества пассажиров. До изменения схемы движения пассажиропоток на данном маршруте составлял 2200-2400 пассажиров в день. На сегодня в день перевозят около 2 000 пассажиров

Чиновничья математика - она такая...

Голову по назначению использовать не научились. Урезали автобусы. Начнется учебный год - поедут студенты. Поедут дачники - давка будет - просто жесть. Но куда им? Они ж не ездят на автобусе. Только если для вида, в пустом салоне с журналистами на борту...

[Исправлено: vofkakst, 28.08.2025 - 16:27]
Re: Маршрут № 120, курсирующий между Костанаем и Рудным, вновь...
Отправлено: 28.08.25 - 17:30
#2
очень хочется акиматчикам, чтобы народ набивался в автобусы как сельди в бочку. Для этого и автобусы маломерные на линии поставили. Но этого мало. Недостаточно плотно в автобусы сельди набивались. Так что решили теперь еще и интервал между рейсами увеличить. Теперь уже точно на 100% сельдь в автобусы набиваться будет.
Маршрут № 120, курсирующий между Костанаем и Рудным, вновь ждут изменения. Что предлагает акимат?
Отправлено: 28.08.25 - 19:29
Эл-починно:
Отправлено: 28.08.25 - 19:29
#3
Цитата:
юля елиссева:
очень хочется акиматчикам, чтобы народ набивался в автобусы как сельди в бочку


У меня такие ощущения, что акиматчикам до народа вообще ноль интереса. Им главное принцип показать и "бодания с частником выиграть. Детский сад отдыхает. До цивилизации ещё несколько веков. 8-)
