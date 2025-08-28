НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Многодетная семья пострадала от паводка в Костанайской области. Поможет ли ей акимат?
 
 
Многодетная семья пострадала от паводка в Костанайской области. Поможет ли ей акимат?
Отправлено: 28.08.25 - 16:17
Жители п. Тобол района им. Беимбета Майлина сообщили "НГ" о тяжелых условиях жизни семьи Лидии ПОЛУТОРНОЙ - их дом был поврежден паводком два года назад. Теперь каждую весну в нём поднимается вода, потолок угрожает обрушиться, а насос не справляется с подтоплением.
Re: Многодетная семья пострадала от паводка в Костанайской...
Отправлено: 28.08.25 - 16:17
#1
Куда вы стругаите столько детей? Не работы толком, здоровья нету. Жилье не понятно чьё. Чем детей кормить? Одевать.
Детей жалко. Им же щас все хочется, компьютеры, смартфоны, кроссовки и тд
Re: Многодетная семья пострадала от паводка в Костанайской...
Отправлено: 28.08.25 - 16:21
#2
Цитата:
Именно из-за отсутствия документов семья не смогла оформить государственную помощь, предоставляемую пострадавшим от паводка.

А слышащее государство могло услышать этих людей и помочь просто, без формализма? Помочь с оформлением документов, получением госпомощи. Никак? Бюрократия. Какая слышимость???...
Многодетная семья пострадала от паводка в Костанайской области. Поможет ли ей акимат?
Отправлено: 28.08.25 - 17:03
#3
Цитата:
Vit:
Чем детей кормить?

Не раз уже приводил пример. В ряде африканских стран детей по окончании грудного вскармливания вообще не кормят и ни разу не вымирают...в отличие, кстати от дофига заботливых стран
Re: Многодетная семья пострадала от паводка в Костанайской...
Отправлено: 28.08.25 - 17:35
#4
тут не жильём, не продуктами, тут контрацептивами надо помочь, в первую очередь.
