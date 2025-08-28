НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Разводить скот невыгодно, пускают под нож". Станет ли говядина самым дефицитным и дорогим мясом в Казахстане
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52442
"Разводить скот невыгодно, пускают под нож". Станет ли говядина самым дефицитным и дорогим мясом в Казахстане
Отправлено: 28.08.25 - 14:14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ассоциации фермеров сообщили, что на сегодня конины на рынке значительно больше и она дешевле, чем говядина. К тому же правительство несколько лет вводило запрет на экспорт скота. За это время цены на мясо не поднимались, но стада уменьшились
Читать новость

С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1765
Re: "Разводить скот невыгодно, пускают под нож"....
Отправлено: 28.08.25 - 14:14
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы зачем всех пастухов перевезли в мкр Аэропорт и посадили таксистами на кобальты? Идиоты. Вот итог.. Святое слово откат о стройки решает.
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1669
Re: "Разводить скот невыгодно, пускают под нож"....
Отправлено: 28.08.25 - 14:29
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
содержать скот становится тяжело. Корма дорогие, пасти негде

Глупости какие. В стране столько более важных проблем в воздухе - надо улицы, села, посёлки переименовывать, деньги новые рисовать, мессенджер свой придумать, штрафы изобрести новые. Какое мясо, в самом деле?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45962
Re: "Разводить скот невыгодно, пускают под нож"....
Отправлено: 28.08.25 - 15:30
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Казахстанская говядина по-прежнему остаётся конкурентоспособной: средняя цена в стране составляет 3105 тенге за килограмм,

Этот Айжан очень хороший щютник аднака!
У нас Коровина уже дороже лошадиных
А что же свинина?
Вот вчера взял в Тамаше
4250 Ватсон!
Или Айжан..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45962
Re: "Разводить скот невыгодно, пускают под нож"....
Отправлено: 28.08.25 - 15:35
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно можно сказать и лошадина 1200 за кг, я балую себя иногда култышками за эту цену
Но все таки давайте смотреть на мякоть, а не сравнивать култышку коровины с мясом на кости какого нибудь жанбаса лошадины..
Мякоть с мякотью или одинаковые части, допустим коровина шея без кости , гусиная шея без кости и тд..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 45, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 45
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS