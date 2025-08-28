Re: Акимат Костаная предлагает сократить количество автобусов на...

Отправлено: - 15:31

Что нужно предпринять властям:

1. Расстановка приоритетов - бессмысленная замена брусчатки, бесполезные покос травы и кронирование, замена столбов, установка led-экранов во времена "дефицита и экономии" думаю просто недопустимы

2. Эксперимента ради - на пару месяцев пересесть со служебных крузаков на общественный транспорт.и Акиму, и замам всем до одного. На своей шкуре оценить абсурдность своих предложений и решений

3. Хоть иногда оглядываться на результаты своей же деятельности - город (несмотря на запрет точечной застройки ) уплотняется до нельзя , строятся новые высотки - ОТКУДА и В ЧЬЮ ГОЛОВУ пришла эта светлая мысль о сокращении и без того малого количества автобусов?

4. Раз уж на то пошло, верните MANы, SETRA и NEOPLAN - вместо этих рюкзачков "казахской" сборки. Пассажировместительность - ну просто ни к черту