Акимат Костаная предлагает сократить количество автобусов на...
Отправлено: 28.08.25 - 15:31
Акимат Костаная предлагает сократить количество автобусов на 14 маршрутах, чтобы сэкономить бюджетные деньги. А что, на ваш взгляд, следует предпринять властям?
Re: Акимат Костаная предлагает сократить количество автобусов на...
Отправлено: 28.08.25 - 15:31
Что нужно предпринять властям:
1. Расстановка приоритетов - бессмысленная замена брусчатки, бесполезные покос травы и кронирование, замена столбов, установка led-экранов во времена "дефицита и экономии" думаю просто недопустимы
2. Эксперимента ради - на пару месяцев пересесть со служебных крузаков на общественный транспорт.и Акиму, и замам всем до одного. На своей шкуре оценить абсурдность своих предложений и решений
3. Хоть иногда оглядываться на результаты своей же деятельности - город (несмотря на запрет точечной застройки ) уплотняется до нельзя , строятся новые высотки - ОТКУДА и В ЧЬЮ ГОЛОВУ пришла эта светлая мысль о сокращении и без того малого количества автобусов?
4. Раз уж на то пошло, верните MANы, SETRA и NEOPLAN - вместо этих рюкзачков "казахской" сборки. Пассажировместительность - ну просто ни к черту
