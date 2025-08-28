Re: "Разводить скот невыгодно, пускают под нож"....

15:39

Конечно можно сказать и лошадина 1200 за кг, я балую себя иногда култышками за эту цену

Но все таки давайте смотреть на мякоть, а не сравнивать култышку коровины с мясом на кости какого нибудь жанбаса лошадины..

Мякоть с мякотью или одинаковые части, допустим коровина шея без кости , гусиная шея без кости и тд..