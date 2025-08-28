НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Деньги родители собирали всю жизнь» - Директор ТОО продавал квартиры, не построив дом. Теперь дело о мошенничестве рассматривает суд в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52442
«Деньги родители собирали всю жизнь» - Директор ТОО продавал квартиры, не построив дом. Теперь дело о мошенничестве рассматривает суд в Костанае
Отправлено: 28.08.25 - 14:56
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Искали друг друга потерпевшие кличем в интернете - «Кто еще пострадал от застройщика «Болашак»?» Директор ТОО Уалихан НЫСАНОВ, согласно обвинению, получил предоплату за квартиры в конце 2022 года с обещанием достроить дом в ЖК «Семья» в 3 квартале 2023 года. Что пошло не так?
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16846
«Деньги родители собирали всю жизнь» - Директор ТОО продавал квартиры, не построив дом. Теперь дело о мошенничестве рассматривает суд в Костанае
Отправлено: 28.08.25 - 14:56
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Менеджер сказала, что это последняя квартира, нам нужно успеть ее забрать


Вай мамой клянусь (с) это последняя квартира. Бегите быстрей домой, быстрей, ещё быстрей. Открывайте сундуки, доставайте пятаки и к нам бегом. Всё несите нам.

П.С. Люди мы уже 30 лет живём в капитализме. Хватит ушами хлопать при виде менеджера и продавца. :lol:

[Исправлено: Vit, 28.08.2025 - 14:57]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45962
Re: «Деньги родители собирали всю жизнь» - Директор ТОО продавал...
Отправлено: 28.08.25 - 15:22
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мы хотели купить квартиру для родителей, чтобы перевезти их из Оренбургской области, -

Россияне все таки едут сюда, уже сколько пишут
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1765
Re: «Деньги родители собирали всю жизнь» - Директор ТОО продавал...
Отправлено: 28.08.25 - 15:49
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Россияне все таки

Так этот Валихан сам из России приехал сначала в Орал,потом к нам. Мутный какой-то он россиянин ;-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 44, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 44
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS