В ассоциации фермеров сообщили, что на сегодня конины на рынке значительно больше и она дешевле, чем говядина. К тому же правительство несколько лет вводило запрет на экспорт скота. За это время цены на мясо не поднимались, но стада уменьшились