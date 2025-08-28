Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Турнир по шашкам среди ветеранов, посвященный Дню Конституции, прошел в Костанае
Турнир по шашкам среди ветеранов, посвященный Дню Конституции, прошел в Костанае
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 64, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 64
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать