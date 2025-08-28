НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Турнир по шашкам среди ветеранов, посвященный Дню Конституции, прошел в Костанае
 
 
Турнир по шашкам среди ветеранов, посвященный Дню Конституции, прошел в Костанае
Отправлено: 28.08.25 - 13:05
Борьба длилась более пяти часов и была очень напряженной. Об этом свидетельствует уже то, что грамоты за первое-второе места получили Айдар Бигалиев и Касым Сатубалдин, не только набравшие равное количество очков, но и сыгравшие вничью между собой.
Отправлено: 28.08.25 - 13:05
Достойный результат, несмотря на жесткий регламент, показал и Петр Самойлов. Интересными были партии у Абая Доскенова и Отари Квиквинии. Все упомянутые устойчиво фигурируют в сообщениях о турнирах, потому что являют собой шашечную элиту области, неоднократно участвовавшую в республиканских соревнованиях, а Петр Самойлов успешно выступал и на первенстве мира. Среди игроков второго эшелона уместно отметить успехи Мурзабаева Баймулды и КОСовца Василия Урожая. Заслуживают благодарности за энтузиазм и другие участники.

Любопытно, что с Абаем Доскеновым учился в индустриально-педагогическом техникуме в одной группе, а Баймульда Мурзабаев (Он же Борис Борисович) был школьным учителем физкультуры в посёлке Тимофеевка Семиозерного района (Ныне Аулиекольского района). Мир, как говорится, тесен 8-) 8-) 8-)
