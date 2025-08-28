Отправлено: - 13:05

Достойный результат, несмотря на жесткий регламент, показал и Петр Самойлов. Интересными были партии у Абая Доскенова и Отари Квиквинии. Все упомянутые устойчиво фигурируют в сообщениях о турнирах, потому что являют собой шашечную элиту области, неоднократно участвовавшую в республиканских соревнованиях, а Петр Самойлов успешно выступал и на первенстве мира. Среди игроков второго эшелона уместно отметить успехи Мурзабаева Баймулды и КОСовца Василия Урожая. Заслуживают благодарности за энтузиазм и другие участники.Любопытно, что с Абаем Доскеновым учился в индустриально-педагогическом техникуме в одной группе, а Баймульда Мурзабаев (Он же Борис Борисович) был школьным учителем физкультуры в посёлке Тимофеевка Семиозерного района (Ныне Аулиекольского района). Мир, как говорится, тесен