После капитуляции Японии, под эгидой США была проведена демилитаризация, японская армия и флот расформированы, военных преступников осудили на Токийском процессе. США были вложены огромные средства в восстановление экономики, сделали ставку на превращение Японии в витрину демократии в Азии в условиях холодной войны. Япония сосредоточилась на технологиях, производстве и экспорте, уже в 1960–70-е годы она стала одной из ведущих индустриальных держав мира и до настоящего времени на передовых позициях на планете. Правда, россияне в том году говорили по телевизору, якобы их по паритету покупательной способности (ППС) обогнали, тут, даже на форуме сказочники радовались
Kairat stayer: Ликбез (Ликвидация неграмотности, обучение грамоте), чтобы читатели, форумчане и сказочники были грамотными. Всеобуч - всеобщее обязательное образование для всех, с целью ликвидации безграмотности, понимаете ли.
Два с половиной года тому назад про Китай и Индию отмечал, что они против применения ядерного оружия. В октябре 2022 года экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус, говорил: США уничтожат Черноморский флот, если РФ применит ядерное оружие. США и их союзники готовы уничтожить российские войска на Украине и потопить Черноморский флот в случае, если президент России Владимир Путин применит ядерное оружие, а радиация проникнет в страны НАТО.
Kairat stayer: В прошлом году, россияне за применение ТЯО речь вели. Однако, Китай и Индия, не говоря о США сказали, что не нужно этого делать, последствия для первых будут непредсказуемыми. Никто не хочет допускать применения ядерного оружия. Китай, как и ранее против распространения ядерного потенциала. Если применят, тогда ответная реакция непременно будет, не только со стороны Запада и США, отвернутся Китай и ИНдия. Конфронтация России очень дорого обойдется, посмотрим, будем наблюдать. Подлётное время большой роли не играет. Курсируют подводные лодки с боезарядами, кроме того, самолеты ссудного дня перебазировали из США В Европу, да и Финляндия почти в НАТО.
maxsaf: США больше не будут участвовать в финансировании Украины. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп во время заседания своего кабинета в Белом доме, трансляция доступна на YouTube. «Я хочу подчеркнуть, что мы больше не участвуем в финансировании Украины, но мы участвуем в попытках остановить войну», — сказал глава Белого дома.
Ожидаемо, об этом мы говорили на форуме до инаугурации Д.Трампа, что он всё финансирование Украины переложит на Европу. Все страны альянса НАТО, не только европейские, согласились постепенно повысить военные расходы до 5% от ВВП. Даже те дальнобойные ракеты, про которых вы на днях отмечали, специально разработаны для Украины США, финансирует Европа.
Vit: Они немного нас не долюбливают. А таких как ты ваще ненавидят, забыл как вас они называют. Вроде манкурты или как то ещё по другому А мы для них сепары и ждуны...
Виталий привет! Вчера только вспоминал про манкуртов, нормальное слово, ранее (2021, 2024 г.) в качестве ликбеза и всеобуча отмечал, что в мировой оборот литературы - слово мангурт ввёл Чингиз Айтматов, в романе «Буранный полустанок», взятый в плен человек, превращённый в бездушное рабское создание, полностью подчинённое хозяину и не помнящее ничего из предыдущей жизни. В большом современном толковом словаре русского языка написано, это кто забыл свое прошлое, отказался от своих национальных обычаев, традиций, ценностей, потерял нравственные ориентиры.
Чтобы не быть голословным, процитирую самого себя, пока нет Сабы. Он может сказать: Кайрат опять опус написал. Слабонервным и иностранцам просьба не читать, чтобы лишний раз не расстраиваться, пожалуйста:
Kairat stayer: Калмыки превращали пленных в мангуртов. Возможно некоторые грамотеи не знают как это осуществлялось. Так, голову пленного брили на голо, затем одевали свежую шкуру молодого верблюда или коровы и завязывали. Соответственно руки и ноги связывались, кожа от прямых солнечных лучей стягивалась, невыносимая боль. Кроме того растущие волосы не могли пробить шкуру и обратно как иголки вонзались в голову пленного. В результате человек всё время страдал, центральная нервная система выходила из строя, он не помнил своего имени, прошлого и.т.д. Далее исполнял все указания и приказы своего хозяина.
Суть в том, чтобы где бы не находились люди, в любой стране, помнили свои корни, кто мешает или препятствует, пусть другие народы проводят всемирные славянские, корейские, африканские и других народов игры. Хохол озвучил, что пришла европейская культура, однако для европейца который живет в Европе, игра в кокпар не приемлема, где всадники борются за тушу козла, при этом для нас кочевников это возрождение традиции.
Действующие лица, персонажи повести Михаила Булгакова "Собачье сердце" (1925 год): Шариков и профессор Преображенский, последний действительно смотрится умным - знаменитый хирург, интеллигент, символ науки и здравого смысла, а Шариков бывший дворняга Шарик, которому профессор пересадил гипофиз человека, стал хамоватым, невежественным, но при этом уверенным в своей правоте персонажем, сатирический образ глупого обывателя. На мой взгляд - их прототипами являются отдельные форумчане, в том числе из-за три девять земель
М.Булгаков написал повесть в 1925 году, читаешь и ощущение, что он писал про некоторых форумных "умников" - как будто недавно, в 21 веке. Прошло сто лет, а образы до сих пор узнаваемы, разница лишь в том, что Шариков хотя бы сознавал свою ограниченность, а тут уверенность в собственной гениальности без малейших оснований. Как говорил профессор Преображенский: Разруха не в клозетах, а в головах
