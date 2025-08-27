Отправлено: - 09:12

Vit:

Они немного нас не долюбливают. А таких как ты ваще ненавидят, забыл как вас они называют. Вроде манкурты или как то ещё по другому А мы для них сепары и ждуны...

[Исправлено: Kairat stayer, 28.08.2025 - 11:11]

Цитата:Виталий привет! Вчера только вспоминал про манкуртов, нормальное слово, ранее (2021, 2024 г.) в качестве ликбеза и всеобуча отмечал, что в мировой оборот литературы - слово мангурт ввёл Чингиз Айтматов, в романе «Буранный полустанок», взятый в плен человек, превращённый в бездушное рабское создание, полностью подчинённое хозяину и не помнящее ничего из предыдущей жизни. В большом современном толковом словаре русского языка написано, это кто забыл свое прошлое, отказался от своих национальных обычаев, традиций, ценностей, потерял нравственные ориентиры.Чтобы не быть голословным, процитирую самого себя, пока нет Сабы. Он может сказать: Кайрат опять опус написал. Слабонервным и иностранцам просьба не читать, чтобы лишний раз не расстраиваться, пожалуйста:Kairat stayer: Калмыки превращали пленных в мангуртов. Возможно некоторые грамотеи не знают как это осуществлялось. Так, голову пленного брили на голо, затем одевали свежую шкуру молодого верблюда или коровы и завязывали. Соответственно руки и ноги связывались, кожа от прямых солнечных лучей стягивалась, невыносимая боль. Кроме того растущие волосы не могли пробить шкуру и обратно как иголки вонзались в голову пленного. В результате человек всё время страдал, центральная нервная система выходила из строя, он не помнил своего имени, прошлого и.т.д. Далее исполнял все указания и приказы своего хозяина.Суть в том, чтобы где бы не находились люди, в любой стране, помнили свои корни, кто мешает или препятствует, пусть другие народы проводят всемирные славянские, корейские, африканские и других народов игры. Хохол озвучил, что пришла европейская культура, однако для европейца который живет в Европе, игра в кокпар не приемлема, где всадники борются за тушу козла, при этом для нас кочевников это возрождение традиции.Подробнее здесь: