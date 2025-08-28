НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
Ночевка перед входом и месяцы ожидания - На детскую стоматологию жалуются родители в Костанае. Что отвечают в клинике?
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52436
Ночевка перед входом и месяцы ожидания - На детскую стоматологию жалуются родители в Костанае. Что отвечают в клинике?
Отправлено: 28.08.25 - 10:30
В течение лета читатели сообщали "НГ" о том, что невозможность попасть на приём в детский стоматологический центр «Стоматоша» - очередь приходится занимать с ночи, а ожидание приёма длится месяцами.
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45959
Re: Ночевка перед входом и месяцы ожидания - На детскую...
Отправлено: 28.08.25 - 10:30
#1
Не правда, мы записались еще в мае, почему этот врач или кто то там откровенно врет?
7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
182
Ночевка перед входом и месяцы ожидания - На детскую стоматологию жалуются родители в Костанае. Что отвечают в клинике?
Отправлено: 28.08.25 - 11:50
#2
А что им остается делать, как и везде, время такое. Никто ни за что сейчас не отвечает, тем более за свои слова. Это как из фильма " пиши пиши бумага все стерпит", так и здесь "скажу , слова все равно к делу не пришьешь", да и ровным счетом ни к чему не обяжут"

Цитата:
Летом обращаются и приезжие - дети, которые находятся здесь на каникулах у родственников.

Источник:
А приезжих как они успевают летом лечить, если местных с весны еще не приняли, уж совсем сказки
