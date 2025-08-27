Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Прокуратура разберётся, мы контроль усилим - Арест экс-главы облздрава прокомментировал аким Костанайской области
Прокуратура разберётся, мы контроль усилим - Арест экс-главы облздрава прокомментировал аким Костанайской области
Прокуратура разберётся, мы контроль усилим - Арест экс-главы облздрава прокомментировал аким Костанайской области
Отправлено: 27.08.25 - 13:18
Аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ сегодня выступил на сессии облмаслихата с отчетом о своей работе. Отвечая на вопросы, он прокомментировал ситуацию с арестом бывшего руководителя управления здравоохранения Данияра ДЖАНДАЕВА.
Re: Прокуратура разберётся, мы контроль усилим - Арест экс-главы...
Отправлено: 27.08.25 - 13:18
Объясните, пожалуйста, когда закончится эта легкость? Пришел в областное управление (а не в деревенский амбулаторий) молодой и амбициозный управленец. НаЖуеуертил и слинял по собственному.
То есть и спроса никакого, ответственности -ноль. Так же не бывает. Это же госслужба а не стажировка в "планете электроники"(образно), где не понравилось- и ушел.
Где опытные руководители, умудрённые хотя бы возрастом? Где грамотные директора и руководители? Где надзорные органы?
Получается так, что госорган или госучреждение - так, кормушка для временных чиновников. Пришел, хапнул- пошел дальше
Re: Прокуратура разберётся, мы контроль усилим - Арест экс-главы...
Отправлено: 27.08.25 - 13:21
Цитата:
Все вы видите, портал государственных закупок в помощь
Понятно, что мы же не видим, что там покупается.
Re: Прокуратура разберётся, мы контроль усилим - Арест экс-главы...
Отправлено: 27.08.25 - 13:24
А депутаты куда смотрят когда заявки подписывают на выделение средств тому или иному гос органу? Когда в конце года отчёты заслушивают о закупке того или иного управления? Вам же все документы предоставляются. Вы же целыми комиссиями сидите каждую цифру считаете кому и что разрешить
А тут типа депутаты не причем оказывается? Кто был в комиссии по бюджету на то время когда здраву выделялись средства? С них надо начинать спрашивать уже
Прокуратура разберётся, мы контроль усилим - Арест экс-главы облздрава прокомментировал аким Костанайской области
Отправлено: 27.08.25 - 13:29
Цитата:
Именно. Так всегда . крайних не будет. Тот был в отпуске, этот не работал в то время, третий вообще на повышении квалификации был. И так далее
abaika95:
депутаты не причем оказывается?
депутаты не причем оказывается?
Именно. Так всегда . крайних не будет. Тот был в отпуске, этот не работал в то время, третий вообще на повышении квалификации был. И так далее
Re: Прокуратура разберётся, мы контроль усилим - Арест экс-главы...
Отправлено: 27.08.25 - 14:02
Цитата:
А вон одна депутатша которые вопросы задаёт точно была))
vofkakst:
Именно. Так всегда . крайних не будет. Тот был в отпуске, этот не работал в то время, третий вообще на повышении квалификации был. И так далее
Именно. Так всегда . крайних не будет. Тот был в отпуске, этот не работал в то время, третий вообще на повышении квалификации был. И так далее
А вон одна депутатша которые вопросы задаёт точно была))
Re: Прокуратура разберётся, мы контроль усилим - Арест экс-главы...
Отправлено: 27.08.25 - 14:34
Бессовестные люди, если сам елбасы и президент защищают казнокрадов, что говорить о других. Совсем стыд и честь потеряли, просто слов нет
Re: Прокуратура разберётся, мы контроль усилим - Арест экс-главы...
Отправлено: 27.08.25 - 16:03
Аким обязан нести ответственность за своих назначенцев и то что он не знает про незаконно проведенные госзакупки, то это его беда! Получается рассадник бесконтрольности и безответственности! Пора не увольнять, а принимать радикальные меры в соответствии с Законом для реализации Порядка в стране, о чем постоянно говорит Глава гос-ва!
Re: Прокуратура разберётся, мы контроль усилим - Арест экс-главы...
Отправлено: 28.08.25 - 09:37
Руководитель аппарата, курирующий заместитель должны уйти, заигрались, один готовые вопросы собирает на встречи, другая унитазы ставит в кабинете, на случай войны с такими работниками попадём в нехорошую ситуацию
Прокуратура разберётся, мы контроль усилим - Арест экс-главы облздрава прокомментировал аким Костанайской области
Отправлено: 28.08.25 - 10:16
Цитата:
Законы у нас играют только против обычных людей.
В плане чиновников - найдут одного, на которого все повесят, который возьмёт все на себя, отмотает пару лет и выйдет по амнистии ко дню независимости за примерное поведение.
А то что рыба гниет с головы - в этом случае - не более, чем поговорка.
ОГПУ:
Законы у нас играют только против обычных людей.
В плане чиновников - найдут одного, на которого все повесят, который возьмёт все на себя, отмотает пару лет и выйдет по амнистии ко дню независимости за примерное поведение.
А то что рыба гниет с головы - в этом случае - не более, чем поговорка.
Re: Прокуратура разберётся, мы контроль усилим - Арест экс-главы...
Отправлено: 28.08.25 - 11:45
Цитата:
Вы знакомы с "законом Паркинсона? в частности с главой "высокая финансовая политика или точка безразличия". Как по мне она целиком отвечает на заданные вами вопросы. Рекомендую прочитать, она небольшая, даже если не проникнетесь, возможно хотя бы улыбнётесь.
abaika95:
А депутаты куда смотрят когда заявки подписывают на выделение средств тому или иному гос органу? Когда в конце года отчёты заслушивают о закупке того или иного управления? Вам же все документы предоставляются. Вы же целыми комиссиями сидите каждую цифру считаете кому и что разрешить
А депутаты куда смотрят когда заявки подписывают на выделение средств тому или иному гос органу? Когда в конце года отчёты заслушивают о закупке того или иного управления? Вам же все документы предоставляются. Вы же целыми комиссиями сидите каждую цифру считаете кому и что разрешить
Вы знакомы с "законом Паркинсона? в частности с главой "высокая финансовая политика или точка безразличия". Как по мне она целиком отвечает на заданные вами вопросы. Рекомендую прочитать, она небольшая, даже если не проникнетесь, возможно хотя бы улыбнётесь.
