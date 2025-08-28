НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ “Теперь накажем и наведем порядок!“: МВД больше не верит “клятвам“ самокатных сервисов
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52436
“Теперь накажем и наведем порядок!“: МВД больше не верит “клятвам“ самокатных сервисов
Отправлено: 28.08.25 - 10:13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Руководителей кикшеринговых компаний будут привлекать к ответственности за нарушения правил пользователями электросамокатов. Об этом на брифинге СЦК заявил председатель комитета административной полиции Кайсар Султанбаев.
Читать новость

v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1664
Re: “Теперь накажем и наведем порядок!“: МВД больше не верит...
Отправлено: 28.08.25 - 10:13
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть ли пороговый возраст, ДО достижения которого нельзя ездить на этой байде?

Почему не контролируют ездоков, которые по двое ездят на этих самокатах?

Должны ли спешиваться на пешеходных переходах самокатчики?

Какие предусмотрены штрафы за нарушения вышеуказанных пунктов? Как привлекать к ответственности нарушителей?
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16844
Re: “Теперь накажем и наведем порядок!“: МВД больше не верит...
Отправлено: 28.08.25 - 11:26
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Меня они не раздражают. Ну катаются люди и пусть. В китае их кишит. В Москве тоже полно,удобно с метро до работы доехать.
Не у всех же есть крузаки и лексусы)
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1746
“Теперь накажем и наведем порядок!“: МВД больше не верит “клятвам“ самокатных сервисов
Отправлено: 28.08.25 - 11:55
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
В китае их кишит

В китае возможно это средство передвижения а не средство демонстрации удали молодецкой. Проблема не в самокатах а в том что некоторые граждане у нас ведут себя с этими тс как та мартышка с очками. И в силу очень небольшой стоимости и простоты пользования доступ к ним имеют даже конченые идиоты.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 62, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 61
Зарегистрированные пользователи: vofkakst

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS