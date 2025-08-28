НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
Казахстанец "теряет" по 92 тенге в день, а банки зарабатывают на этом миллиарды – эксперт
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52436
Казахстанец "теряет" по 92 тенге в день, а банки зарабатывают на этом миллиарды – эксперт
Отправлено: 28.08.25 - 10:31
Казахстанцы ежедневно теряют деньги на своих карточных счетах, а банки зарабатывают на этом сотни миллиардов. Финансист Галым Хусаинов объяснил, почему запрет на начисление процентов по текущим счетам выгоден не клиентам, а кредитным организациям.
Читать новость

директор пляжа
директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
900
Re: Казахстанец "теряет" по 92 тенге в день, а банки...
Отправлено: 28.08.25 - 10:31
#1
вот че зря воду лить, перевел бы деньги на онлайн депозит и не гонял бы воздух господин Хусаинов
