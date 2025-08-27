НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
Плантация в подвале - Фитолабраторию по выращиванию каннабиса выявили в Костанае
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52430
Плантация в подвале - Фитолабраторию по выращиванию каннабиса выявили в Костанае
Отправлено: 27.08.25 - 15:46
Мужчина весной этого года приобрёл семена посредством мессенджера и самостоятельно начал культивацию в домашних условиях. По его словам, посадил растения в горшки и соорудил для них специальную палатку с оборудованием.
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1074
Re: Плантация в подвале - Фитолабраторию по выращиванию...
Отправлено: 27.08.25 - 15:46
#1
Бесполезное занятие правоохранительных органов говорить о наказании за урожай наркотических веществ, если срок до 2-х лет! Отсидел полгода и дома, возможно будет под крышей выращивать!
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3828
Re: Плантация в подвале - Фитолабраторию по выращиванию...
Отправлено: 27.08.25 - 17:08
#2
Давно пора, по примеру той же Грузии, марихуану легализовать. Ещё Геродот упоминал что на территории нашей страны её активно употребляли.
директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
898
Re: Плантация в подвале - Фитолабраторию по выращиванию...
Отправлено: 27.08.25 - 17:58
#3
может они сами и семена продавали? - "по предварительным данным"...
идеальная схема, сами реализуют семена, фиксируют контакт - кто брал, через пол года саламалейкум.
+звездочка на пагон и ничего личного, только бизнес..
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16842
Re: Плантация в подвале - Фитолабраторию по выращиванию...
Отправлено: 27.08.25 - 21:31
#4
Цитата:
юля елиссева:

Сегодня водяра больше беды приносит людям чем трава. И судя по роликам из инетов синтетические наркотики тоже злые, молодеж улетает сильно от них.
