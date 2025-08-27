НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
"Бюджет не резиновый" - График движения автобусов изменится на 14-ти маршрутах в Костанае. Что говорят об этом в акимате?
 
 
"Бюджет не резиновый" - График движения автобусов изменится на 14-ти маршрутах в Костанае. Что говорят об этом в акимате
Отправлено: 27.08.25 - 13:43
Отправлено: 27.08.25 - 13:43
Графики изменят на маршрутах №№ 2, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 21, 24, 25, 27 и 120. В акимате заверили, что интервал движения в часы пик останется без существенных изменений. Нововведения в основном направлены на межпиковое и вечернее время.
Читать новость >>
Re: "Бюджет не резиновый" - График движения автобусов...
Отправлено: 27.08.25 - 21:05
Шляпа эта вся история про интервалы. Сколько помню война эта идёт со времен царя гороха. Люди и без акимата иногда автобусы ждут по 30 мин, особенно зимой когда техника замерзает и ломается.

Мне вот другое Интереснно. Сколько протянут эти одноразовые китайские вёдра? ) Даю 5 лет не больше)
А потом опять по новой акимат будет решать где и на что купить новые автобусы.
Ну к тому времени это уже будет головная боль нового акима)
