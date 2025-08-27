Re: "Бюджет не резиновый" - График движения автобусов...

Отправлено: - 21:05

Шляпа эта вся история про интервалы. Сколько помню война эта идёт со времен царя гороха. Люди и без акимата иногда автобусы ждут по 30 мин, особенно зимой когда техника замерзает и ломается.



Мне вот другое Интереснно. Сколько протянут эти одноразовые китайские вёдра? ) Даю 5 лет не больше)

А потом опять по новой акимат будет решать где и на что купить новые автобусы.

Ну к тому времени это уже будет головная боль нового акима)