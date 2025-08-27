НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Данияра Джандаева подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия - прокуратура Костанайской области
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52430
Данияра Джандаева подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия - прокуратура Костанайской области
Отправлено: 27.08.25 - 19:05
По их данным, бывшего руководителя управления здравоохранения, главного врача районной больницы и директора коммерческого предприятия задержали 25 августа сотрудники совместной следственно-оперативной группы.
Читать новость

О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
500
Данияра Джандаева подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия - прокуратура Костанайской области
Отправлено: 27.08.25 - 19:05
#1
Отправлено: 27.08.25 - 19:05
#1
На вибраторах погорел? Насколько кончеными нужно быть чтобы воровать в системе здравоохранения? Курирующую замшу убрать и чтобы не отсвечивала, акимов ряда районов прошерстить, герои ёшкин кот, великие строители, что не стройка то позор

[Исправлено: ОГПУ, 27.08.2025 - 20:46]
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18348
Re: Данияра Джандаева подозревают в злоупотреблении должностными...
Отправлено: 27.08.25 - 19:47
#2
Отправлено: 27.08.25 - 19:47
#2
Ну всё провластные хуйвейбины Жана адамдары которые бегали ему статуэтки дарили могут себе на свой счёт победу записать.
Смогли одного регионального чиновника свалить)))
Сколько интересно денег из бюджета на них потратили чтобы они своей организацией сюда приехали и попиарились тогда?
Профайл
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
500
Данияра Джандаева подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия - прокуратура Костанайской области
Отправлено: 27.08.25 - 19:50
#3
Отправлено: 27.08.25 - 19:50
#3
Этого снеговика с баурсаками "героя" камыстов убрали бы, достал он своими "рекордами", вообще начиная с области заканчивая районом персонажи один "ярче" другого, как актёры цирка, в роль вживаются прям смешно смотреть
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1074
Re: Данияра Джандаева подозревают в злоупотреблении должностными...
Отправлено: 27.08.25 - 20:47
#4
Отправлено: 27.08.25 - 20:47
#4
Таких сплошь и рядом! А других кадров пока нет, поскольку само гос-во создало им такие условия и грех не своровать! Сплошь и рядом хамелеоны, на словах строители нового Казахстана, а на деле тащат себе в карман и самое главное никто не видит и не слышит о преступных замыслах! Получается расхитители лучше работают чем правоохранители, если уже под 1 лярд тащат! Все хищения ведут только к обнищанию страны!
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
803
Re: Данияра Джандаева подозревают в злоупотреблении должностными...
Отправлено: 27.08.25 - 20:51
#5
Отправлено: 27.08.25 - 20:51
#5
а лицо на фото такое честное честное,добропорядочное и патриотичное... мрак...
Профайл
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
500
Re: Данияра Джандаева подозревают в злоупотреблении должностными...
Отправлено: 27.08.25 - 21:35
#6
Отправлено: 27.08.25 - 21:35
#6
Президент объявил борьбу с коррупцией, соседи воюют, а деревенская выскочка ставит унитаз в кабинете, руководитель облздрава ворует вибраторы, завтра, послезавтра приедет аким области в город, район, с каким лицом он будет выступать? Будет рассказывать про жана Казахстан, про завод KIA, ещё что-то лепетать, может человек и не плохой но окружение себя дискредитировало
Профайл
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
500
Re: Данияра Джандаева подозревают в злоупотреблении должностными...
Отправлено: 27.08.25 - 22:14
#7
Отправлено: 27.08.25 - 22:14
#7
Вообще то что этого казнокрада выгнали не дожидаясь результатов следствия, должно получить правовую оценку, можно расценивать это как увод от ответственности вышестоящих должностных лиц
Профайл
