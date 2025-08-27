Re: Данияра Джандаева подозревают в злоупотреблении должностными...

Отправлено: - 20:47

Таких сплошь и рядом! А других кадров пока нет, поскольку само гос-во создало им такие условия и грех не своровать! Сплошь и рядом хамелеоны, на словах строители нового Казахстана, а на деле тащат себе в карман и самое главное никто не видит и не слышит о преступных замыслах! Получается расхитители лучше работают чем правоохранители, если уже под 1 лярд тащат! Все хищения ведут только к обнищанию страны!