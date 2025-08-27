"Бюджет не резиновый" - График движения автобусов изменится на 14-ти маршрутах в Костанае. Что говорят об этом в акимате
Отправлено: 27.08.25 - 13:43
Графики изменят на маршрутах №№ 2, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 21, 24, 25, 27 и 120. В акимате заверили, что интервал движения в часы пик останется без существенных изменений. Нововведения в основном направлены на межпиковое и вечернее время. Читать новость >>
Без особой нужны поменять брусчатку (угрохав не один миллион на эти цели), поменять вечные столбы на кривоустановленные жестянки, установить мешающие и отвлекающие led-экраны у дорог, косить еле пробившуюся траву, пилить абсолютно здоровые деревья, запускать фонтаны на обмелевшем и заросшем камышами Тоболе - на фоне этих абсурдных идей автобусы абсолютно не представляют проблему.
Проблема в том, что господа с фотографий понятия не имеют, каково ездить на наших автобусах. Особенно с учётом оптимизации, ими инициированной. Цифры -цифрами, статистика -статистикой, но и с головой совладать же тоже надо же. Поездите сами, посмотрите в какой роскоши, оказывается, пребывают пассажиры. И сделайте соответствующие выводы.
Полгода дороги закрыты на ремонт, автобусы едут по другим маршрутам, частично пересекаясь и дублируя друг друга (и такая ситуация КАЖДЫЙ год). Этот фактор господа счетоводы учли? Что временами образуется коллапс, причем рукотворный, сделанный с позволения горакимата. Люди зачастую не знают, где и как пойдет автобус. Альтернатива - такси.это учли при рассмотрении вопроса? Не думаю
Например, не одну неделю 18 автобус не ходил по Каирбекова, возле пивзавода. Виноват ли в этом перевозчик? Нет. Получит ли перевозчик компенсацию? Разумеется, нет. Мог ли перевозчик повлиять на ситуацию? Нет. Кто в итоге терпит убытки - правильно , перевозчики. Здорово, правда?)
городской парк автобусов уменьшится на 17 автобусов, что возволит сократить годовой пробег и сэкономить, по предварительным подсчетам, около 900 млн тенге.
А если чиновники будут ездить не на служебном автомобиле, то сэкономим еще больше. Не надо платить зарплату водителю, не надо заправляться, техосмотр, ремонт, амортизация - все то станет ненужным. Как вам идея?
Заведующий сектором пассажирских перевозок отдела ЖКХ
на себе прочувствует свои подконтрольные перевозки. У нас не настолько большой город, что каждому отделу акимата нужен свой автомобиль. Весь город пешком за 40 минут пройти можно из конца в конец.
Власть привыкла раздавать бюджетные деньги налево и направо с целью угодить себе и вечно плачущему населению, бизнесу, а в итоге денег нет, а вы держитесь! А раньше разве до сознания мечтателей, раздающих без оснований, не доходило, что "рука, дающего может оскудеть", если не прикончить коррупцию, дармоедство, зависимость от импорта, отсутствие реальной уголовной ответственности, реальная бесконтрольность со стороны гос-ва, создающая условия для хищений бюджета во всех сферах, безнаказанное казнокрадство, а также потребительское отношение со стороны населения, которое саботирует исполнение тех или иных законов!
Что касается 24 маршрута. В рабочий день вечером в 19,30 надо было сьездить в центр. Думаю быстренько туда и обратно. Людей то нет Пролетит автобус мимо остановок , но нет . На каждой остановке люди садились и выходили. Это вас пик. Такая же ситуация была в субботу утром и в рабочие дни в обеденное время после 14. 00 ч. Этот маршрут всегда идет с пассажирами, а уж если маленький "китайский пазик" подойдет, то вообще битком. Сейчас по Гашека строят высотные дома, наоборот должны добавить автобусы, а их будут убирать. Наши чиновники научатся когда нибудь смотреть немного на шаг вперед??? Да и сегодняшним днем жить не помешало бы. Выгоните на улице сотрудников ЖКХ пусть недельку потолкаются на остановках посмотрятю А то запросили сухие данные их Алемпей и перекладывают теперь эти бумажки
Власть привыкла раздавать бюджетные деньги налево и направо с целью угодить себе и вечно плачущему населению, Не надо так народ называть, он говорит что есть. И как правило не без оснований. К сожалению все меньше оснований радоваться , не будем далеко ходить, даже в нашем городе
Если бюджет не тянет дотации перевозчикам, тогда не мешайте автобусникам возить население по рыночному тарифу. Только вот если проезд будет стоить 200 тенге, то вся брусчатка, которую любят из года в год перекладывать, полетит уже в акимат.
Вооот! Дальновидности нет совсем. Сначала строим дома - потом сокращаем транспорт. Сначала выстроим 19 этажей - потом ищем паркинг Сначала сносим базары - потом начинаем тыковкой чесать, искать место для нее. Сначала тратим кучи денег на цветуёчки - потом в бюджете нехватка средств. В дождь моем заборы и дороги, в сухую погоду -денег нет. В ноябре первая снежинка выпала - по тревоге вся снегоуборочная техника на страже, как снег в декабре навалит -все, Финансирование кончилось. Так и живём.
И вообще смешно, когда люди, ездящие на служебных крузаках, предлагают сократить количество автобусов.
Если нет денег на субсидии, можно поднять стоимость проезда, - говорит он. -
Ухты какой простой
Свой доход они терять боятся Водителей сокращать не хотят которые на конечной по три автобуса собирают и сидят курят Зато на население свои проблемы перекинуть проще простого Тоесть я из кармана ему 200 тенге выложу плюс из бюджета опять же из моего кармана ещё 150 ему акимат заплатит субсидий. А они хотят работать спокойно и ЗАРАБАТЫВАТЬ гоняя воздух туда сюда. А ты сделал условия для того чтобы тебе цену поднимать на твои маршруты? Машины полудохлые, пыльные,грязные,шумные А цена дороже чем в Астане где новенькие автобусы ходят
Зачем нам вообще эти владельцы маршрутов? Да уберите их к черту, во всем мире пассажирский транспорт в городах он социальный. Так сделайте его государственным Один раз запросите бабла на закуп новых автобусов, посадите туда водителей на зарплату и пусть возят. Во всех городах вон детям и старикам бесплатно делают проезд а у нас только усложняют всем
юля елиссева: Если бюджет не тянет дотации перевозчикам, тогда не мешайте автобусникам возить население по рыночному тарифу. Только вот если проезд будет стоить 200 тенге, то вся брусчатка, которую любят из года в год перекладывать, полетит уже в акимат.
Дай волю перевозчикам они и 600 тенге проезд сделают Просто с фонаря И ещё будут везде таблички в автобусах вешать что это акимат виноват
