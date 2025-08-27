Отправлено: - 19:40

Если нет денег на субсидии, можно поднять стоимость проезда, - говорит он. -

Цитата:Ухты какой простойСвой доход они терять боятсяВодителей сокращать не хотят которые на конечной по три автобуса собирают и сидят курятЗато на население свои проблемы перекинуть проще простогоТоесть я из кармана ему 200 тенге выложу плюс из бюджета опять же из моего кармана ещё 150 ему акимат заплатит субсидий.А они хотят работать спокойно и ЗАРАБАТЫВАТЬ гоняя воздух туда сюда.А ты сделал условия для того чтобы тебе цену поднимать на твои маршруты? Машины полудохлые, пыльные,грязные,шумныеА цена дороже чем в Астане где новенькие автобусы ходятЗачем нам вообще эти владельцы маршрутов? Да уберите их к черту, во всем мире пассажирский транспорт в городах он социальный. Так сделайте его государственнымОдин раз запросите бабла на закуп новых автобусов, посадите туда водителей на зарплату и пусть возят.Во всех городах вон детям и старикам бесплатно делают проезд а у нас только усложняют всем