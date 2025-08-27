Re: "Бюджет не резиновый" - График движения автобусов...

16:43

Что касается 24 маршрута. В рабочий день вечером в 19,30 надо было сьездить в центр. Думаю быстренько туда и обратно. Людей то нет Пролетит автобус мимо остановок , но нет . На каждой остановке люди садились и выходили. Это вас пик. Такая же ситуация была в субботу утром и в рабочие дни в обеденное время после 14. 00 ч. Этот маршрут всегда идет с пассажирами, а уж если маленький "китайский пазик" подойдет, то вообще битком. Сейчас по Гашека строят высотные дома, наоборот должны добавить автобусы, а их будут убирать. Наши чиновники научатся когда нибудь смотреть немного на шаг вперед??? Да и сегодняшним днем жить не помешало бы. Выгоните на улице сотрудников ЖКХ пусть недельку потолкаются на остановках посмотрятю А то запросили сухие данные их Алемпей и перекладывают теперь эти бумажки