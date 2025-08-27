Re: Новый политический сезон в Казахстане: чего ждать после...

В импортозависимой стране, грамотные кадры решать должны все, но их толком нет! Кадровая политика еще хромает, ответственность на нуле, нет действительного контроля со стороны правоохранительной системы за налоговыми поступлениями от бизнеса, который постоянно накачивают бюджетными вливаниями, даже если он не хочет брать субсидии! Субсидии, поступающие от гос-ва во владение агросектора, используются на свои хотелки, тратятся бесконтрольно во всех сферах, особенно в минздраве, образовании, которые еще умудряются похищать бюджет путем приписок. незаконных госзакупок, при этом расхваливая экономическую политику, которая существует за счет импорта товаров из других стран. Послушаем, переварим и потом как всегда, алга страна!