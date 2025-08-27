НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Новый политический сезон в Казахстане: чего ждать после Послания
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52429
Новый политический сезон в Казахстане: чего ждать после Послания
Отправлено: 27.08.25 - 16:20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скоро в Казахстане начнётся новый политический сезон. Какие вопросы Касым-Жомарт Токаев может затронуть в своём Послании народу, чего ждать от работы правительства и депутатов в новом политическом году? На эти вопросы попытались ответить казахстанские политологи.
Читать новость

абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1073
Re: Новый политический сезон в Казахстане: чего ждать после...
Отправлено: 27.08.25 - 16:20
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В импортозависимой стране, грамотные кадры решать должны все, но их толком нет! Кадровая политика еще хромает, ответственность на нуле, нет действительного контроля со стороны правоохранительной системы за налоговыми поступлениями от бизнеса, который постоянно накачивают бюджетными вливаниями, даже если он не хочет брать субсидии! Субсидии, поступающие от гос-ва во владение агросектора, используются на свои хотелки, тратятся бесконтрольно во всех сферах, особенно в минздраве, образовании, которые еще умудряются похищать бюджет путем приписок. незаконных госзакупок, при этом расхваливая экономическую политику, которая существует за счет импорта товаров из других стран. Послушаем, переварим и потом как всегда, алга страна!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 68, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 68
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS