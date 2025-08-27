НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Прокуратура разберётся, мы контроль усилим - Арест экс-главы облздрава прокомментировал аким Костанайской области
 
 
N
§ NG.kz
20.12.07
Сообщений:
Прокуратура разберётся, мы контроль усилим - Арест экс-главы облздрава прокомментировал аким Костанайской области
Отправлено: 27.08.25 - 13:18
Аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ сегодня выступил на сессии облмаслихата с отчетом о своей работе. Отвечая на вопросы, он прокомментировал ситуацию с арестом бывшего руководителя управления здравоохранения Данияра ДЖАНДАЕВА.
Читать новость

v
* vofkakst
22.06.15
Сообщений:
Re: Прокуратура разберётся, мы контроль усилим - Арест экс-главы...
Отправлено: 27.08.25 - 13:18
#1
Объясните, пожалуйста, когда закончится эта легкость? Пришел в областное управление (а не в деревенский амбулаторий) молодой и амбициозный управленец. НаЖуеуертил и слинял по собственному.
То есть и спроса никакого, ответственности -ноль. Так же не бывает. Это же госслужба а не стажировка в "планете электроники"(образно), где не понравилось- и ушел.
Где опытные руководители, умудрённые хотя бы возрастом? Где грамотные директора и руководители? Где надзорные органы?

Получается так, что госорган или госучреждение - так, кормушка для временных чиновников. Пришел, хапнул- пошел дальше
v
* vofkakst
22.06.15
Сообщений:
Re: Прокуратура разберётся, мы контроль усилим - Арест экс-главы...
Отправлено: 27.08.25 - 13:21
#2
Цитата:
Понятно, что мы же не видим, что там покупается.

Все вы видите, портал государственных закупок в помощь
abaika95
* abaika95
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
Re: Прокуратура разберётся, мы контроль усилим - Арест экс-главы...
Отправлено: 27.08.25 - 13:24
#3
А депутаты куда смотрят когда заявки подписывают на выделение средств тому или иному гос органу? Когда в конце года отчёты заслушивают о закупке того или иного управления? Вам же все документы предоставляются. Вы же целыми комиссиями сидите каждую цифру считаете кому и что разрешить

А тут типа депутаты не причем оказывается? Кто был в комиссии по бюджету на то время когда здраву выделялись средства? С них надо начинать спрашивать уже
v
* vofkakst
22.06.15
Сообщений:
Прокуратура разберётся, мы контроль усилим - Арест экс-главы облздрава прокомментировал аким Костанайской области
Отправлено: 27.08.25 - 13:29
#4
Цитата:
abaika95:
депутаты не причем оказывается?

Именно. Так всегда . крайних не будет. Тот был в отпуске, этот не работал в то время, третий вообще на повышении квалификации был. И так далее
abaika95
* abaika95
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
Re: Прокуратура разберётся, мы контроль усилим - Арест экс-главы...
Отправлено: 27.08.25 - 14:02
#5
Цитата:
vofkakst:
Именно. Так всегда . крайних не будет. Тот был в отпуске, этот не работал в то время, третий вообще на повышении квалификации был. И так далее

А вон одна депутатша которые вопросы задаёт точно была))
