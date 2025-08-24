НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
80% опрошенных казахстанцев уверены: без казахского языка не построить карьеру
24.08.25 - 10:03
Опрос был проведен среди 1100 человек в 17 регионах страны. Главный вывод: 80% казахстанцев считают казахский язык ключевым для карьеры и профессиональной деятельности. Для сравнения: важность русского отметили 35,5% респондентов, английского – 23,8%.
80% опрошенных казахстанцев уверены: без казахского языка не построить карьеру
26.08.25 - 10:20
Цитата:
Kairat stayer:
организованной Молодежным форумом исламского сотрудничества (ICYF) в древнем городе Хива, Узбекистан.


Ислам исповедует примерно четверть населения Земли (около 24–25%) примерно 1,9 – 2 миллиарда человек. Правильно, что такие форумы проводятся, которые сближают и объединяют наших братьев, особенно молодёжь, нужно жить в мире и согласии со всеми 8-) 8-) 8-)
80% опрошенных казахстанцев уверены: без казахского языка не построить карьеру
27.08.25 - 13:00
Цитата:
maxsaf:
Так и есть. В моей сфере английский нужен, вот его я и уехал учить

Смешно что русский так и так тебе нигде не пригодился в работе))
Ни тут ни там
Цитата:
maxsaf:
Если бы ты ею заведовал, уже бы на Украине жил, вместе с Куатом Ахметовым

Либо такие как ты на зоне бы сидели))
Хорошо что я ей не заведую
Цитата:
maxsaf:
статье же говорится, что это отмазка номер один - нет нормальных преподавателей/курсов

Ага это ответили люди которые на эти курсы даже не ходили)
Отмазки номер 17399
Цитата:
maxsaf:
Ты чё, опросу не веришь? Скажи ещё, что опрос проплаченный

Верю цифрам
Я отмазкам опрошенных не верю
Цитата:
vofkakst:
Но и головой думать надо Своей. 1100 человек - это не вся страна, это не 17 регионов

Соц опрос на то и соц что берет выборку из разных страт граждан чтобы не опрашивать все 20 млн человек
Если по каждой теме опрашивать 20 млн мы только и будем бланки опросников заполнять каждый день
80% опрошенных казахстанцев уверены: без казахского языка не построить карьеру
27.08.25 - 13:12
Цитата:
abaika95:
чтобы не опрашивать все 20 млн человек

Серьезно? Не может быть!

А если откровенно - нельзя мнение менее чем 1% населения выдавать за результаты исследований и/или опроса.
Хотя о чем это я, если на выборы у нас явка чуть ли не превышает 100%)))))
