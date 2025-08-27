НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
Не под землей, а по земле — в Костанае обустраивают безопасный переход там, где его не было
 
 
Не под землей, а по земле — в Костанае обустраивают безопасный переход там, где его не было
Отправлено: 27.08.25 - 08:55
Один из трех подземных переходов, которые в этом году власти планировали обновить, закрыли на ремонт. Аккурат в сентябре. Располагается он около СШ №9, теперь ученикам надо ходить через дорогу. Обустройство наземного перехода прокомментировали в акимате.
Re: Не под землей, а по земле — в Костанае обустраивают...
Отправлено: 27.08.25 - 08:55
#1
профукали летнее время, когда школа не имела максимальной нагрузки. Деньги можно было сэкономить на плитках, асфальт, который сняли мог еще лет десять спокойно лежать. Аль -Фараби взлохматили уже давно и до сих пор там нет никакой определенности. Потому что в городе нет рачительного хозяина.В погоне за блеском и шиком более важные вопросы не решаются.
Re: Не под землей, а по земле — в Костанае обустраивают...
Отправлено: 27.08.25 - 08:57
#2
Теперь за эти «2 месяца» жители привыкнут переходить по верху. Попробуй их потом загнать опять вниз.
Re: Не под землей, а по земле — в Костанае обустраивают...
Отправлено: 27.08.25 - 09:35
#3
Ну а с другой стороны, когда это переход был заср@нным, темным и вонючим, ии никто не пользовался, как переходом и не жаловались особо. Сейчас дитятку через дорогу перевести - прям цельная проблема. На дороге ответственность несут и водитель, и пешеход. Научите детей (да и сами научитесь) переходить через дорогу! Не перебегать, снимать наушники и убирать телефоны.
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются.

