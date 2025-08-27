Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Не под землей, а по земле — в Костанае обустраивают безопасный переход там, где его не было
Не под землей, а по земле — в Костанае обустраивают безопасный переход там, где его не было
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 54, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 54
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать