Обсуждение публикаций
Новые взносы за жильё, кладовки и парковки вводят в Казахстане: что нужно знать
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52424
Новые взносы за жильё, кладовки и парковки вводят в Казахстане: что нужно знать
Отправлено: 24.08.25 - 18:35
С 15 сентября в Казахстане для всех владельцев квартир, офисов, кладовок и парковочных мест вводятся новые обязательные взносы. Теперь платить придётся по-новому и важно понимать, что именно и за что.
р
рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
802
Re: Новые взносы за жильё, кладовки и парковки вводят в...
Отправлено: 24.08.25 - 18:35
#1
блин, новая афера нарисовывается
абике
абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1069
Re: Новые взносы за жильё, кладовки и парковки вводят в...
Отправлено: 27.08.25 - 00:03
#2
Еще нужно обязать банки 2-го уровня, расположенные в городе республиканского значения, открывать сберегательные счета на каждый дом по решению общего собрания собственников квартир, нежилых помещений при наличии 51 % голосов! Иначе банки 2-го уровня воспользуются своим правом, указанном в Законе РК "О банках и банковской деятельности в РК" и будут саботировать путем неоткрытия сберегательных счетов на каждый МЖД и ничего не сделаешь! Поэтому, где будет избранный на 3 года председатель ОСИ или наемный управляющий, управляющая компания, КСК, открывать сберегательный счет и хранить накопительные взносы, которые кстати, не каждый будет собирать, пока не выселишь или не арестуешь жилье, ведь с деньгами, никто добровольно не расстанется! О чем говорить, если долги за потребление коммунальных услуг, особенно за потребленное тепло толком никто не платит, а председатели ОСИ и другие не хотят взыскивать через суды или через нотариуса текущие взносы с должников! Все население никогда не расстанется со своими деньгами, пока не применишь карательную практику, ведь это обстоятельство подтверждается словом "штрафостан", поэтому только на добросовестных собственниках, оплачивающих своевременно взносы и содержаться многоквартирные дома (МЖД). Пора уже дать власть Советам домов, чтобы он устанавливал размер целевых взносов, а не общее собрание, поскольку на собрание почти никто не ходит и не присутствуют собственники квартир, зная, что нужно вносить текущие, целевые взносы, при этом необоснованно, требуя комфортных условий содержания общего имущества, находящегося в МЖД, такие как мытье лестниц и т.п., потому что знают, что их никто не накажет, зная, что бездействуют председатели ОСИ, управляющая компания, КСК, если должник не заплатил за 3 и более месяцев!Пора наконец гос-ву и его органам обязать каждого собственника квартир, нежилых помещений зарегистрировать МЖД как объект кондоминиума и прилегающей к дому земельный участок для платной парковки авто, для того, чтобы собирать плату за стоянку с собственников авто с перечислением на текущие счета, при обязательно определить и зарегистрировать в юстиции Костанайской области долевую собственность каждому собственнику квартиры на общедомовое имущество путем применения радикальных мер, а иначе дома скоро станут аварийными и собственники квартир будут требовать выдать им бесплатно жилье, не меньше 100 кв. метров. Факты имеют места быть! Потом пора уже внести изменения в Закон о жилищных отношениях, что за лифт, поскольку оно является общим имуществом, нужно платить всем собственникам, даже если не пользуется лифтом и проживают на 1-2-ом этажах, иначе собственники квартир, проживающие на этих этажах будут саботировать, если нужно будет заменить лифт, прослуживший более 30 лет, в подъезде! Пора уже гос-ву требовать неукоснительного исполнения Закона РК о жилищных отношениях с каждого госслужащего акимата любых уровней, поскольку сохранить жилищный фонд это обязанность гос-ва, и при этом чтобы не тратить налево и направо бюджетные средства, облагораживая фасады, а внутри дом "гнилой" как по форме, так и по содержанию! Надо требовать с депутатов области, находящихся в Парламенте РК внести изменения в Закон РК о жилищных отношениях, чтобы в дальнейшем не было саботажа со стороны населения в вышеназванных вопросах и спрос вести с госслужащих акиматов, особенно с жилищной комиссии!
