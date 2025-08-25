Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Нужно больше денег или меньше коррупции? Казахстанский дорожный вопрос
Отправлено: 25.08.25 - 11:22
Дорожную отрасль в Казахстане периодически сотрясают скандалы. Как победить коррупцию в транспортной сфере? Почему деньги, выделенные на строительство и ремонт дорог, не всегда доходят по назначению?
Отправлено: 25.08.25 - 11:22
Это цена за километр?
Или он просто так безграмотно говорит?
По информации "КазАвтоЖола", на январь 2024 года стоимость четырёхполосной дороги республиканского значения составляла 2 миллиарда тенге.
Это цена за километр?
По словам Смагулова, в Азербайджане на строительство одной четырёхполосной дороги тратят около 4,7 миллиона долларов.
Или он просто так безграмотно говорит?
Отправлено: 25.08.25 - 11:46
Нужно: первое- растрату, хищение бюджетных средств признавать как измену РОДИНЕ на законном уровне, и степень кары за это соответствующие
второе- нужны посадки, расстрелы, конфискации показываемы максимально открыто, чтобы другим НЕПОВАДНО было
Отправлено: 25.08.25 - 11:47
пока коррупционеров, как в Китае, не начнут расстреливать, толку не будет
Отправлено: 25.08.25 - 12:14
Проблема в том, что в Канаде делают дороги, у нас -осваивают бюджет, выделяемый на дороги. Все просто. Тут главное - не дороги сделать, а бабки откатать.
В нормальном городе/регионе/государстве - руководящий состав бы уже давно таких дорожников разогнал - где это видано, чтобы одни и те же дороги каждый год ремонтировали, да так, что через год снова ремонт требуется.
За проседающие бюджетные миллионы (если не миллиарды) у нас спрашивать не принято. Нахапал- уволился- тебя никто искать не будет. Схема проста.
О чем говорить, если в городе бешеная колея. Бюджет тут выступает в роли дойной коровы. А аудиторы и смекнуть не могут, что да как. Каждый год миллиарды выделяются, а состояние дорог лучше не становится. Формально - деньги освоены. Фактически - больше половины спускается на воздух и по карманам
Отправлено: 25.08.25 - 14:15
Нужно больше денег! И как можно БОЛЬШЕ! Всем родственникам не хватает!
Отправлено: 25.08.25 - 14:17
С Сингапуром всё время сравнивают почему то. А они в курсе, чтобы владеть автомобилем в Сингапуре нужно заплатить 55 тыс долларов за десять лет езды по улицам. А потом опять 55 тыс нужно заплатить за следующие 10 лет.
Отправлено: 25.08.25 - 16:00
40к тенге в месяц.. ну в принципе не так чтобы сильно дорого. Если ещё учесть что на ремонт тс расходов будет заметно меньше. И это если считать что 55к долларов даны в долларах сша, если в сингапурских - и того меньше 31к тенге. Надо пояснять что расчеты проведены исходя из средней зарплаты в сингапуре в 5к долларов сша против 790 в казахстане? И естественно все считалось в относительных единицах.
Помимо того, если гипотетически тратиь всю з/п на покупку автомобиля стоимостью скажем в 25кк тенге, в сингапуре это можно сделать за 10 месяцев а у нас....за 59 месяцев.
Логичным было бы сделать предположение что коль скоро сингапурец может поменять автомобиль чаще чем казахстанец, то собственно и дороги он может позволить себе иметь хуже, типа "а зачем, все-равно за это время автомобиль не сломается". Ан нет, чё то пыжится, старается бедолага. Глупый какой, неразумный.
А они в курсе, чтобы владеть автомобилем в Сингапуре нужно заплатить 55 тыс долларов за десять лет езды по улицам.
Отправлено: 25.08.25 - 17:48
40 тыс что-то вы неправильно посчитали: 55000*540=29700000/120(месяцев)= 247500 тенге.
А вообще сумму в 55 тыс долларов им нужно заплатить сразу полностью, никакого абонемента нет.
40к тенге в месяц.. ну в принципе не так чтобы сильно дорого. Если ещё учесть что на ремонт тс расходов
Отправлено: 25.08.25 - 21:13
Правильно. Пояснил даже что расчет взят исходя из средних заработных плат в странах. В сингапуре, в пересчете на один месяц, плата составляет ~10% от средней з/п. Соответственно и у нас нужно оперировать сопоставимыми значениями, а не брать "в лоб" 55к долларов безотносительно степени нищеты страны. Я просто пытаюсь донести мысль что когда берутся примеры стран кратно богаче чем казахстан абсолютные числа не применимы. Даже ок, предположим что и мы тут станем платить те 55к при покупке автомобиля, что, дорога станет лучше или может долговечнее? Нет, не станет. Их как делали через .опу так и будут дальше делать. Просто потому что не умеют по-другому. А наше горячо любимое руководство страной поощряет этих бракоделов.
40 тыс что-то вы неправильно посчитали:
Отправлено: 26.08.25 - 22:47
Одним словом: Не работают как следовало бы антикоррупционники во всех сферах экономики, что говорить, если простой бухгалтер ворует миллиардами и это только те, кого случайно поймали на взятке и краже бюджетных средств, а ведь сколько еще не поймано и не привлечено к реальной каре, которой в этом жалостливом гос-ве нет! Все роздали в руки дармоедам и несунам, при этом нет реальной ответственности за содеянное! Вон в США, даже Трамп ввел смертную казнь в демократической стране, чтобы потом население не говорило ему, что нет реальной ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления! Видимо он ввел такую кару, чтобы меньше было коррупции, хищений бюджетных средств, меньше было наркомании и тому подобное! Тот кто "строит" плохие дороги, тот враг стране, однозначно, потому что он везде платит за видимое и невидимое благополучие! Ведь есть пословица, и она актуальная по нынешним временам, "кукушка хвалит петуха, зато, что хвалит он кукушку". Обратите внимание на хвалебные дифирамбы насчет экономики, а на самом деле все трубы котельных изношены на 70-80 %, а что говорить про дороги республиканского значения, если нет реальной ответственности! Пока не будут введены радикальные меры реальной ответственности, то в стране скоро не будет несудимых!
