Эх, раз, еще раз... - Тариф КТЭК вырастет с 1 сентября, и на начало 2026 года заявка о повышении уже есть
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52423
Эх, раз, еще раз... - Тариф КТЭК вырастет с 1 сентября, и на начало 2026 года заявка о повышении уже есть
Отправлено: 26.08.25 - 14:55
Департамент КРЕМ одобрил для Костанайской теплоэнергетической компании до конца года увеличение тарифа для населения и юридических лиц на 7,8%. Основная причина — повышение на 25% цены на товарный газ.
Читать новость

1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45951
Re: Эх, раз, еще раз... - Тариф КТЭК вырастет с 1 сентября, и на...
Отправлено: 26.08.25 - 14:55
#1
Сколько можно, КТЭК там Виагру постоянно что ли принимает, как в известном анеГдоте, почему у него там что то подымается при виде нас сусликов?
абике
абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1068
Re: Эх, раз, еще раз... - Тариф КТЭК вырастет с 1 сентября, и на...
Отправлено: 26.08.25 - 21:57
#2
Гос-во расходует бюджетные средства на КТЭК как на конфетную фабрику, то есть помогая бизнесу, который становится дармоедом, отсюда и появляются иждивенцы за счет населения, которое научили понимать, что деньги это зло для них! А дармоеды потихоньку жируют, надеясь на жалостливое гос-во, которое сначала все стратегические объекты страны передало в частные руки, а теперь восстанавливают за счет бюджета! А взыскивать с должников долги не пробовали! Ведь много иждивенцев живет за счет других, понукая тех, кто исправно и добросовестно ежемесячно оплачивает за себя и за того дармоеда, а юридические службы КТЭК вместо того, чтобы с судебными исполнителями, нотариусами изымать долги, этого не делают, от слова совсем! Акимы вообще про это не требуют с этого директора, хотя там миллиардные долги еще не взысканы путем изъятия недвижимого имущества и последующей продажи с торгов! В общем ведь проще увеличить тариф и взыскать эту сумму с добросовестных собственников квартир и нежилых помещений, чтобы дармоеды не замерзли! Так и живем! Налоги в 2026 году тоже будут платить только добросовестный бизнес и добросовестные физические лица (ИП), а остальные, это дармоеды, как скрывали доходы и налоги, так и будут скрывать, поскольку жалостливое гос-во, где коррупция еще больше набирает обороты, как наркоторговля, скоро будет так, что нельзя будет кому-либо что-либо доверять, потому что честных и добросовестных почти нет! Надо дармоедов, кто не платит за комуслуги по суду привлекать к принудительному труду по всей области! Для этого нужно через суд ограничивать пользование жильем должникам, а при не погашении долга продавать арестованное имущество по частям через торги! Пора уже навести порядок с таким жалостливым отношением!
Эл-починно
Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4612
Эх, раз, еще раз... - Тариф КТЭК вырастет с 1 сентября, и на начало 2026 года заявка о повышении уже есть
Отправлено: 26.08.25 - 22:14
#3
Цитата:
абике:
то есть помогая бизнесу, который становится дармоедом

Бизнес в среде услуг, конечно тоже паразит. Вместо того, чтобы инвестировать, всё ворует в собственный карман. Но больший паразит, всё же народ. Когда собираются цены на тот же газ поднять, до себестоимости, такая Байда происходит, что Росси вмешивать приходится. А за налоги, вообще стыдно говорить. Это не налоги, а чаевые в Казахстане. :lol:
