Re: Приговор за приобретение, хранение и сбыт наркотиков в особо...

Отправлено: - 22:13

Президент говорил, что борьба с наркоманией должна вестись жестко, а тут, где жесткость? Наказание по УК РК должно быть не от 7 до 12 лет, то есть без "вилки", например, ровно 20 лет без права апелляции, несмотря на наличие смягчающих обстоятельств, а иначе это не борьба, а просто фарс в виде борьбы!