Обсуждение публикаций
≡ Приговор за приобретение, хранение и сбыт наркотиков в особо крупном размере вынес суд в Костанае
 
 
Приговор за приобретение, хранение и сбыт наркотиков в особо крупном размере вынес суд в Костанае
26.08.25 - 22:13
В мае 2024 года А. и Ф. с целью получения материальной выгоды приобрели в Алматы у неустановленных лиц наркотические средства в особо крупном размере через приложения Telegram и привезли их в Костанай.
Re: Приговор за приобретение, хранение и сбыт наркотиков в особо...
26.08.25 - 22:13
Президент говорил, что борьба с наркоманией должна вестись жестко, а тут, где жесткость? Наказание по УК РК должно быть не от 7 до 12 лет, то есть без "вилки", например, ровно 20 лет без права апелляции, несмотря на наличие смягчающих обстоятельств, а иначе это не борьба, а просто фарс в виде борьбы!
