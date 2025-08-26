Re: Эх, раз, еще раз... - Тариф КТЭК вырастет с 1 сентября, и на...

Отправлено: - 21:57

Гос-во расходует бюджетные средства на КТЭК как на конфетную фабрику, то есть помогая бизнесу, который становится дармоедом, отсюда и появляются иждивенцы за счет населения, которое научили понимать, что деньги это зло для них! А дармоеды потихоньку жируют, надеясь на жалостливое гос-во, которое сначала все стратегические объекты страны передало в частные руки, а теперь восстанавливают за счет бюджета! А взыскивать с должников долги не пробовали! Ведь много иждивенцев живет за счет других, понукая тех, кто исправно и добросовестно ежемесячно оплачивает за себя и за того дармоеда, а юридические службы КТЭК вместо того, чтобы с судебными исполнителями, нотариусами изымать долги, этого не делают, от слова совсем! Акимы вообще про это не требуют с этого директора, хотя там миллиардные долги еще не взысканы путем изъятия недвижимого имущества и последующей продажи с торгов! В общем ведь проще увеличить тариф и взыскать эту сумму с добросовестных собственников квартир и нежилых помещений, чтобы дармоеды не замерзли! Так и живем! Налоги в 2026 году тоже будут платить только добросовестный бизнес и добросовестные физические лица (ИП), а остальные, это дармоеды, как скрывали доходы и налоги, так и будут скрывать, поскольку жалостливое гос-во, где коррупция еще больше набирает обороты, как наркоторговля, скоро будет так, что нельзя будет кому-либо что-либо доверять, потому что честных и добросовестных почти нет! Надо дармоедов, кто не платит за комуслуги по суду привлекать к принудительному труду по всей области! Для этого нужно через суд ограничивать пользование жильем должникам, а при не погашении долга продавать арестованное имущество по частям через торги! Пора уже навести порядок с таким жалостливым отношением!