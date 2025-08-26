Отправлено: - 10:45

maxsaf:

Ну это пока. Никаких договоренностей не предвидится, а значит Америка будет помогать дальнобойными ракетами. А это в свою очередь означает, что Китай и Индия поменяют отношение к применению ЯО.

[Исправлено: Kairat stayer, 26.08.2025 - 11:48]

Цитата:Нет не поменяют, любое применение ЯО, даже тактического, сразу ту страну которая применить превращает в мирового изгоя. При голосовании в ООН Китай признал агрессию России в отношении Украины. Про Индию затрудняюсь, скорее всего тоже осуждает агрессию.Сколько красных линии рисовали, если бы россияне не просчитали последствия, давно уже применили бы, логично же.На счёт дальнобойных ракет, это на мой взгляд сигнал подают, мол ребята не делайте ошибок и садитесь за стол переговоров.Даже вы говорите, ссылаясь на какого-то профессора, что якобы Украина не хочет договариваться. Украина хочет справедливого и долгосрочного мира, Европа поддерживает данную стратегию.