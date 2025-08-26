НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7372
Отправлено: 26.08.25 - 10:45
#8596
Цитата:
maxsaf:
Ну это пока. Никаких договоренностей не предвидится, а значит Америка будет помогать дальнобойными ракетами. А это в свою очередь означает, что Китай и Индия поменяют отношение к применению ЯО.


Нет не поменяют, любое применение ЯО, даже тактического, сразу ту страну которая применить превращает в мирового изгоя. При голосовании в ООН Китай признал агрессию России в отношении Украины. Про Индию затрудняюсь, скорее всего тоже осуждает агрессию.

Сколько красных линии рисовали, если бы россияне не просчитали последствия, давно уже применили бы, логично же.

На счёт дальнобойных ракет, это на мой взгляд сигнал подают, мол ребята не делайте ошибок и садитесь за стол переговоров.

Даже вы говорите, ссылаясь на какого-то профессора, что якобы Украина не хочет договариваться. Украина хочет справедливого и долгосрочного мира, Европа поддерживает данную стратегию.

[Исправлено: Kairat stayer, 26.08.2025 - 11:48]
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7372
Отправлено: 26.08.25 - 10:58
#8597
Цитата:
maxsaf:
Ну это пока. Никаких договоренностей не предвидится, а значит Америка будет помогать дальнобойными ракетами. А это в свою очередь означает, что Китай и Индия поменяют отношение к применению ЯО.


Вы во многих вопросах не разбираетесь, наверное пересмотрели пропаганду. Ваш действующий пример-министр Марк Джозеф Каарни канадский и британский экономист, банкир, политический и государственный деятель, как пропаганда говорит - англосакс наверное, тоже поддерживает Украину.

Так, вы живёте в Канаде, а ваши власти в лице Марка Джозефа Карни премьер-министра Канады, который 24 августа 2025 года, в День Независимости Украины присутствовал на церемонии в Киеве. Он объявил, что Канада предоставит Украине более 1 миллиарда канадских долларов (что эквивалентно более 700 млн долларов США) в виде военной помощи, включая поставки дронов, боеприпасов и бронетехники, поставка ожидается в сентябре :-o :-o :-o .

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 26.08.2025 - 11:59]
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7372
Отправлено: 26.08.25 - 11:17
#8598
Специальный посланник США по Украине, генерал-лейтенант Кит Келлог тоже участвовал в церемонии празднования Дня независимости Украины 24 августа 2025 в Софийской площади Киева. Как вам такое?

Подробнее здесь:
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8312
Отправлено: 26.08.25 - 16:04
#8599
Цитата:
Kairat stayer:

Много чего прочитал, слушал Лаврова, Россия считает, что она на войне добьет Украину, но опасается всё таки международный реакции, поэтому двойной стандарт, бить по Украине и лебезить перед Трампом! Время тянет Путин! А Трамп и счастлив, что Путин перед ним расшаркивается, наверное башкирским медом глаза замазали, вот ничего и не замечает!
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7372
Отправлено: 26.08.25 - 17:15
#8600
Цитата:
saba:
Много чего прочитал, слушал Лаврова, Россия считает, что она на войне добьет Украину, но опасается всё таки международный реакции, поэтому двойной стандарт, бить по Украине и лебезить перед Трампом! Время тянет Путин! А Трамп и счастлив, что Путин перед ним расшаркивается, наверное башкирским медом глаза замазали, вот ничего и не замечает!


Будем наблюдать за развитием событий.


maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28505
Отправлено: 26.08.25 - 19:22
#8601
Цитата:
Kairat stayer:
Нет не поменяют, любое применение ЯО, даже тактического, сразу ту страну которая применить превращает в мирового изгоя.

Да, в курсе, Америка вон каким изгоем стала, за Хиросиму.
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28505
Отправлено: 26.08.25 - 19:25
#8602
Цитата:
Kairat stayer:
Украина хочет справедливого и долгосрочного мира, Европа поддерживает данную стратегию.

Для Украины и для России справедливый и долгосрочный мир - диаметрально противоположные вещи.
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45951
Отправлено: 26.08.25 - 21:13
#8603
Прикол, казахи казахстанцы в плену и один из них костанаец Герой России.
Воюют даже без гражданства, а Вит говорил что гражданство нужно..


s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8312
Отправлено: 26.08.25 - 21:38
#8604
Смотрел сегодня российский фильм 2004 года, там в Крыму пляшут танец Сиртаки, не скрепно как то!
