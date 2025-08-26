Отправлено: - 19:32

saba:

Итальянец едящий рыбу и овощи

Цитата:Ну вот итальянцу об этом и расскажите. Тому самому, который в среднем живет на 8 лет дольше чем вы. А так-то пожалуйста, можете трескать что угодно..о чем я собственно в первом своем комментарии к этой статье и сказал - Не надо лезть, если человек хочет иметь дурное здоровье и жить не долго не нужно ему мешать