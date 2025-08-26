maxsaf: Ну это пока. Никаких договоренностей не предвидится, а значит Америка будет помогать дальнобойными ракетами. А это в свою очередь означает, что Китай и Индия поменяют отношение к применению ЯО.
Нет не поменяют, любое применение ЯО, даже тактического, сразу ту страну которая применить превращает в мирового изгоя. При голосовании в ООН Китай признал агрессию России в отношении Украины. Про Индию затрудняюсь, скорее всего тоже осуждает агрессию.
Сколько красных линии рисовали, если бы россияне не просчитали последствия, давно уже применили бы, логично же.
На счёт дальнобойных ракет, это на мой взгляд сигнал подают, мол ребята не делайте ошибок и садитесь за стол переговоров.
Даже вы говорите, ссылаясь на какого-то профессора, что якобы Украина не хочет договариваться. Украина хочет справедливого и долгосрочного мира, Европа поддерживает данную стратегию.
Вы во многих вопросах не разбираетесь, наверное пересмотрели пропаганду. Ваш действующий пример-министр Марк Джозеф Каарни канадский и британский экономист, банкир, политический и государственный деятель, как пропаганда говорит - англосакс наверное, тоже поддерживает Украину.
Так, вы живёте в Канаде, а ваши власти в лице Марка Джозефа Карни премьер-министра Канады, который 24 августа 2025 года, в День Независимости Украины присутствовал на церемонии в Киеве. Он объявил, что Канада предоставит Украине более 1 миллиарда канадских долларов (что эквивалентно более 700 млн долларов США) в виде военной помощи, включая поставки дронов, боеприпасов и бронетехники, поставка ожидается в сентябре .
Много чего прочитал, слушал Лаврова, Россия считает, что она на войне добьет Украину, но опасается всё таки международный реакции, поэтому двойной стандарт, бить по Украине и лебезить перед Трампом! Время тянет Путин! А Трамп и счастлив, что Путин перед ним расшаркивается, наверное башкирским медом глаза замазали, вот ничего и не замечает!
