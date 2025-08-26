НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Новые стандарты питания в школах: будут ли дети пить несладкие компоты или побегут в ближайший магазин?
 
 
Новые стандарты питания в школах: будут ли дети пить несладкие компоты или побегут в ближайший магазин?
Отправлено: 26.08.25 - 11:21
Поставщики питания считают, что если говорить о запрете соков с высоким содержанием сахара, то тогда надо вовсе запретить их продажу. Иначе дети будут покупать их в магазинах через дорогу.
Читать новость

Отправлено: 26.08.25 - 17:28
Цитата:
юля елиссева:
в том что это быстрые углеводы

И какая разница? Быстрые, медленные, всё это углеводы. Стал жрать больше сахара ну значит нужно сократить количество углеводов из других источников, уменьшить потребление крупяной, мучной и т.д. еды, картошки той же самой, добавив выпавшее из рациона с ними количество белка. И всего делов. В контексте баланса белков-жиров-углеводов нет разницы каким из источников пользоваться. Все как обычно - нужно просто лишнего не жрать.
Отправлено: 26.08.25 - 17:44
Щас в тиктоках каждый второй чавкающий блогер-диетолог) Много слишком придают этому внимание.
Наши бабушки мешками сахар покупали. Варенье варили к чаю, компоты. Да и просто на хлеб посыпали И жили по 100 лет . И незнали что такое рак.
Отправлено: 26.08.25 - 18:20
Знаете так! Итальянец едящий рыбу и овощи ни в коей мере не близок, мне казаху едяшему конину и корейскую морковку с капустой! Я пробовал их устрицы, меня стошнило, странно есть живые существа
Отправлено: 26.08.25 - 18:25
Помнится в "Поднятой целине" Шолохова дед Щукарь выдал пойманную в пруду лягушку за устрицу!
