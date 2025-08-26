Re: Новые стандарты питания в школах: будут ли дети пить...

Отправлено: - 14:42

Че-то не пойму в чем у них проблема с сахаром? Ну уменьшите содержание углеводов в другой еде и на физкультуре гоняйте их до посинения и все. И вообще какое министерству дело до их здоровья? У них есть родители вот пусть они и заботятся, прививают пищевые привычки. Жратва предоставлена? Предоставлена, а что они ее не жрут да и ... на них.