≡ Новые стандарты питания в школах: будут ли дети пить несладкие компоты или побегут в ближайший магазин?
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52422
Новые стандарты питания в школах: будут ли дети пить несладкие компоты или побегут в ближайший магазин?
Отправлено: 26.08.25 - 11:21
Поставщики питания считают, что если говорить о запрете соков с высоким содержанием сахара, то тогда надо вовсе запретить их продажу. Иначе дети будут покупать их в магазинах через дорогу.
Читать новость

юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3826
Отправлено: 26.08.25 - 11:21
Отправлено: 26.08.25 - 11:21
#1
Экстракт стевии - натуральный растительный сахарозаменитель, не имеющий никаких побочек. В Японии 80% всех сладостей с использованием стевии.

[Исправлено: юля елиссева, 26.08.2025 - 12:22]
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4341
Отправлено: 26.08.25 - 12:04
Отправлено: 26.08.25 - 12:04
#2
Цитата:
юля елиссева:
Экстракт стевии - натуральный растительный сахарозаменитель, не имеющий никаких побочек.


В Европейском союзе так не считают, запретив продавать её в качестве пищевого продукта или ингредиента.Согласно Агентству по пищевым стандартам, результаты испытаний на животных свидетельствуют о том, что в высоких дозах стевия увеличивает риск развития некоторых видов рака, а также мужского бесплодия.
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1651
Отправлено: 26.08.25 - 12:20
Отправлено: 26.08.25 - 12:20
#3
Запретите чиновникам жрать мясо!
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16839
Отправлено: 26.08.25 - 12:32
Отправлено: 26.08.25 - 12:32
#4
О я только что придумал как с экономить десятки лярдов в бюджете.
Можно сократить казахскую академию питания. А зачем она нужна? Они все равно берут исследования зарубежных ученых. Возможно в интернете)
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4341
Отправлено: 26.08.25 - 12:57
Отправлено: 26.08.25 - 12:57
#5
Цитата:
Vit:
Возможно в интернете)


:lol:
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8309
Отправлено: 26.08.25 - 13:11
Отправлено: 26.08.25 - 13:11
#6
Идиотизм и непрофессионализм процветают у наших чиновников! Завтра ВОЗ даст рекомендации не есть красное мясо, что казахи мясо есть перестанут! Тысячелетиями ели и вдруг из за ВОЗ перейдем на среднеземноморскую диету?
Есть такое понятие,пищевые пристрастия, организм человека пристраивается к пище, в соответствии с данным регионам! Многие северные народы не знали соли, поэтому специально ели тухлую рыбу например!
Медведь тоже так поступает, ест мясо на второй, третий день, поэтому многих пропавших в тайге и находили.
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1487
Отправлено: 26.08.25 - 13:51
Отправлено: 26.08.25 - 13:51
#7
Ооо..., наших чиновников каждый день вспоминаю. Теперь к нужному в Костанае месту добираюсь полдня, с четырьмя пересадками, вместо одного часа на 120 автобусе прежде, чем какой то из них решил оптимизировать маршрут на радость одному себе
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1740
Отправлено: 26.08.25 - 14:42
Отправлено: 26.08.25 - 14:42
#8
Че-то не пойму в чем у них проблема с сахаром? Ну уменьшите содержание углеводов в другой еде и на физкультуре гоняйте их до посинения и все. И вообще какое министерству дело до их здоровья? У них есть родители вот пусть они и заботятся, прививают пищевые привычки. Жратва предоставлена? Предоставлена, а что они ее не жрут да и ... на них.
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4341
Отправлено: 26.08.25 - 15:34
Отправлено: 26.08.25 - 15:34
#9
Цитата:
Карачун:
И вообще какое министерству дело до их здоровья?


Правильно! Какое дело Минздраву до здоровья населения, в частности, молодого поколения?
Пусть существуют отдельно, сами по себе, первые за счёт вторых, но без обязательств и какого-то неприличного интереса к образу питания народа ;-)
юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3826
Отправлено: 26.08.25 - 15:45
Отправлено: 26.08.25 - 15:45
#10
Комментарий удален модератором.
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8309
Отправлено: 26.08.25 - 15:55
Отправлено: 26.08.25 - 15:55
#11
Цитата:
юля елиссева:

Про лошадиные дозы Вы зря :-) ! В Казахстане живёте всё таки! Про стевию ни разу не слышал, сахар в чай ложу, так как в детстве, обязательно с молоком (где то прочитал, что молоко в моем возрасте вредно), обычный сахар, еще соль добавляю когда готовлю не чай, ещё перец очень люблю, почти мексиканец или грузин, кинзу правда не люблю, петрушкой заменяю!
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1740
Отправлено: 26.08.25 - 16:02
Отправлено: 26.08.25 - 16:02
#12
Цитата:
таноми52:
Правильно!

Конечно правильно. Задача минздрава организовывать больницы и выпускать рекомендации, всё. А будет им там кто следовать или решит что он смыслит в биологии больше их волновать вообще не должно. Что до подрастающего поколения, повторюсь, у них есть родители, и вот пусть они свои рожи из телефонов вынут и занимаются своими детьми.
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8309
Отправлено: 26.08.25 - 16:11
Отправлено: 26.08.25 - 16:11
#13
Цитата:
Карачун:

Насчёт телефонов полностью согласен, нам сейчас мозги телефон заменил!
юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3826
Отправлено: 26.08.25 - 16:21
Отправлено: 26.08.25 - 16:21
#14
Цитата:
Карачун:
Че-то не пойму в чем у них проблема с сахаром?

в том что это быстрые углеводы. Последние 70 лет человечество потребляет быстрые углеводы в разы больше чем тысячелетиями раньше.
