Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Новые стандарты питания в школах: будут ли дети пить несладкие компоты или побегут в ближайший магазин?
Новые стандарты питания в школах: будут ли дети пить несладкие компоты или побегут в ближайший магазин?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52422
Новые стандарты питания в школах: будут ли дети пить несладкие компоты или побегут в ближайший магазин?
Отправлено: 26.08.25 - 11:21
Поставщики питания считают, что если говорить о запрете соков с высоким содержанием сахара, то тогда надо вовсе запретить их продажу. Иначе дети будут покупать их в магазинах через дорогу.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3826
Новые стандарты питания в школах: будут ли дети пить несладкие компоты или побегут в ближайший магазин?
Отправлено: 26.08.25 - 11:21
Экстракт стевии - натуральный растительный сахарозаменитель, не имеющий никаких побочек. В Японии 80% всех сладостей с использованием стевии.
[Исправлено: юля елиссева, 26.08.2025 - 12:22]
[Исправлено: юля елиссева, 26.08.2025 - 12:22]
Re: Новые стандарты питания в школах: будут ли дети пить...
Отправлено: 26.08.25 - 12:04
Цитата:
В Европейском союзе так не считают, запретив продавать её в качестве пищевого продукта или ингредиента.Согласно Агентству по пищевым стандартам, результаты испытаний на животных свидетельствуют о том, что в высоких дозах стевия увеличивает риск развития некоторых видов рака, а также мужского бесплодия.
юля елиссева:
Экстракт стевии - натуральный растительный сахарозаменитель, не имеющий никаких побочек.
Экстракт стевии - натуральный растительный сахарозаменитель, не имеющий никаких побочек.
В Европейском союзе так не считают, запретив продавать её в качестве пищевого продукта или ингредиента.Согласно Агентству по пищевым стандартам, результаты испытаний на животных свидетельствуют о том, что в высоких дозах стевия увеличивает риск развития некоторых видов рака, а также мужского бесплодия.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1651
Re: Новые стандарты питания в школах: будут ли дети пить...
Отправлено: 26.08.25 - 12:20
Запретите чиновникам жрать мясо!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16839
Re: Новые стандарты питания в школах: будут ли дети пить...
Отправлено: 26.08.25 - 12:32
О я только что придумал как с экономить десятки лярдов в бюджете.
Можно сократить казахскую академию питания. А зачем она нужна? Они все равно берут исследования зарубежных ученых. Возможно в интернете)
Можно сократить казахскую академию питания. А зачем она нужна? Они все равно берут исследования зарубежных ученых. Возможно в интернете)
Re: Новые стандарты питания в школах: будут ли дети пить...
Отправлено: 26.08.25 - 12:57
Цитата:
Vit:
Возможно в интернете)
Возможно в интернете)
Re: Новые стандарты питания в школах: будут ли дети пить...
Отправлено: 26.08.25 - 13:11
Идиотизм и непрофессионализм процветают у наших чиновников! Завтра ВОЗ даст рекомендации не есть красное мясо, что казахи мясо есть перестанут! Тысячелетиями ели и вдруг из за ВОЗ перейдем на среднеземноморскую диету?
Есть такое понятие,пищевые пристрастия, организм человека пристраивается к пище, в соответствии с данным регионам! Многие северные народы не знали соли, поэтому специально ели тухлую рыбу например!
Медведь тоже так поступает, ест мясо на второй, третий день, поэтому многих пропавших в тайге и находили.
Есть такое понятие,пищевые пристрастия, организм человека пристраивается к пище, в соответствии с данным регионам! Многие северные народы не знали соли, поэтому специально ели тухлую рыбу например!
Медведь тоже так поступает, ест мясо на второй, третий день, поэтому многих пропавших в тайге и находили.
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1487
Re: Новые стандарты питания в школах: будут ли дети пить...
Отправлено: 26.08.25 - 13:51
Ооо..., наших чиновников каждый день вспоминаю. Теперь к нужному в Костанае месту добираюсь полдня, с четырьмя пересадками, вместо одного часа на 120 автобусе прежде, чем какой то из них решил оптимизировать маршрут на радость одному себе
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1740
Re: Новые стандарты питания в школах: будут ли дети пить...
Отправлено: 26.08.25 - 14:42
Че-то не пойму в чем у них проблема с сахаром? Ну уменьшите содержание углеводов в другой еде и на физкультуре гоняйте их до посинения и все. И вообще какое министерству дело до их здоровья? У них есть родители вот пусть они и заботятся, прививают пищевые привычки. Жратва предоставлена? Предоставлена, а что они ее не жрут да и ... на них.
Re: Новые стандарты питания в школах: будут ли дети пить...
Отправлено: 26.08.25 - 15:34
Цитата:
Правильно! Какое дело Минздраву до здоровья населения, в частности, молодого поколения?
Пусть существуют отдельно, сами по себе, первые за счёт вторых, но без обязательств и какого-то неприличного интереса к образу питания народа
Карачун:
И вообще какое министерству дело до их здоровья?
И вообще какое министерству дело до их здоровья?
Правильно! Какое дело Минздраву до здоровья населения, в частности, молодого поколения?
Пусть существуют отдельно, сами по себе, первые за счёт вторых, но без обязательств и какого-то неприличного интереса к образу питания народа
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3826
Новые стандарты питания в школах: будут ли дети пить несладкие компоты или побегут в ближайший магазин?
Отправлено: 26.08.25 - 15:45
Комментарий удален модератором.
Новые стандарты питания в школах: будут ли дети пить несладкие компоты или побегут в ближайший магазин?
Отправлено: 26.08.25 - 15:55
Цитата:
Про лошадиные дозы Вы зря ! В Казахстане живёте всё таки! Про стевию ни разу не слышал, сахар в чай ложу, так как в детстве, обязательно с молоком (где то прочитал, что молоко в моем возрасте вредно), обычный сахар, еще соль добавляю когда готовлю не чай, ещё перец очень люблю, почти мексиканец или грузин, кинзу правда не люблю, петрушкой заменяю!
юля елиссева:
Про лошадиные дозы Вы зря ! В Казахстане живёте всё таки! Про стевию ни разу не слышал, сахар в чай ложу, так как в детстве, обязательно с молоком (где то прочитал, что молоко в моем возрасте вредно), обычный сахар, еще соль добавляю когда готовлю не чай, ещё перец очень люблю, почти мексиканец или грузин, кинзу правда не люблю, петрушкой заменяю!
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1740
Новые стандарты питания в школах: будут ли дети пить несладкие компоты или побегут в ближайший магазин?
Отправлено: 26.08.25 - 16:02
Цитата:
Конечно правильно. Задача минздрава организовывать больницы и выпускать рекомендации, всё. А будет им там кто следовать или решит что он смыслит в биологии больше их волновать вообще не должно. Что до подрастающего поколения, повторюсь, у них есть родители, и вот пусть они свои рожи из телефонов вынут и занимаются своими детьми.
таноми52:
Правильно!
Правильно!
Конечно правильно. Задача минздрава организовывать больницы и выпускать рекомендации, всё. А будет им там кто следовать или решит что он смыслит в биологии больше их волновать вообще не должно. Что до подрастающего поколения, повторюсь, у них есть родители, и вот пусть они свои рожи из телефонов вынут и занимаются своими детьми.
Re: Новые стандарты питания в школах: будут ли дети пить...
Отправлено: 26.08.25 - 16:11
Цитата:
Насчёт телефонов полностью согласен, нам сейчас мозги телефон заменил!
Карачун:
Насчёт телефонов полностью согласен, нам сейчас мозги телефон заменил!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3826
Новые стандарты питания в школах: будут ли дети пить несладкие компоты или побегут в ближайший магазин?
Отправлено: 26.08.25 - 16:21
Цитата:
в том что это быстрые углеводы. Последние 70 лет человечество потребляет быстрые углеводы в разы больше чем тысячелетиями раньше.
Карачун:
Че-то не пойму в чем у них проблема с сахаром?
Че-то не пойму в чем у них проблема с сахаром?
в том что это быстрые углеводы. Последние 70 лет человечество потребляет быстрые углеводы в разы больше чем тысячелетиями раньше.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 145, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 144
|Зарегистрированные пользователи: юля елиссева
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать