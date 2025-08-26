Re: Эх, раз, еще раз... - Тариф КТЭК вырастет с 1 сентября, и на...

Отправлено: - 14:55

Сколько можно, КТЭК там Виагру постоянно что ли принимает, как в известном анеГдоте, почему у него там что то подымается при виде нас сусликов?